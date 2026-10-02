Parašutista dopadl na louku mezi Klatovy a obcí Točník před půl desátou dopoledne. Neštěstí se stalo necelý kilometr od letiště Chaloupky, které organizuje seskoky. „Při pádu z několika kilometrů utrpěl zranění neslučitelné se životem,“ řekl policejní mluvčí Michal Schön.
„Na místě události probíhala rozšířená kardiopulmonální resuscitace ve spolupráci s leteckou záchrannou službou. I přes veškerou snahu se nepodařilo obnovit životní funkce pacienta a lékaři museli konstatovat jeho úmrtí,“ řekl mluvčí záchranky Martin Štěpán. Mrtvým by měl být zkušený parašutista z Polska.
„Případem se zabývají klatovští kriminalisté, kteří zjišťují veškeré okolnosti této události,“ dodal Schön.
VIDEO: Letadlo rozcupovalo padák parašutistky.