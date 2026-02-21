Policie v domě zesnulého romského krále! Hyena okradla rodinu pouhý den po pohřbu
Jen den po pohřbu romského krále Róberta I. (†54) musela ve slovenských Košicích zasahovat policie. Do domu pozůstalých se sklepním oknem v noci vplížil zloděj a odnesl si plný batoh! Syn pochovaného byl na takový scénář připraven.
Ještě ani nestihli vstřebat honosnou rozlučku s romským králem Róbertem I., když se neznámý zloděj pokusil využít situace a vloupal se sklepním oknem do domu truchlící rodiny. Odnesl si plný batoh věcí, Róbertův syn ale sdělil, že připravil pro takové případy určitá zabezpečení.
„My jsme připravení na všechno, teď už se nic nestane, protože bude celý dům neustále střežený a zabezpečený,“ vyjádřil se syn pochovaného krále Róbert Princo Botoš pro TV JOJ. Dodal, že o chystané akci tušil. „My nic nedáváme do hrobů ani nemáme nic v domě, taky proč bychom to dělali, když máme sejf a chodíme do banky, která nám všechno hlídá. Jen hloupý, primitivní člověk by si myslel, že něco bude v domě,“ doplnil bratr zesnulého.
Zloděj si sice odnesl batoh plný věcí, obsahoval ale převážně dokumenty a malou hotovost. Kolem vykradeného domu je instalovaný kamerový bezpečnostní systém. Záznamy předala rodina policii, která po lupiči bude pátrat, informoval server Nový Čas. „Teď jsou jeho děti v ohrožení, protože je budou normálně lovit,“ uzavřel bratr zesnulého krále.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.