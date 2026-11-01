Chlapce srazilo na přechodu auto: Řidič ujel!
Policie pátrá po řidiči, který v sobotu v Teplicích srazil na přechodu pro chodce nezletilého chlapce a z místa nehody odjel. Chlapce převezli záchranáři do nemocnice. Informovala o tom policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Policie žádá případné svědky o pomoc.
Nehoda se stala v sobotu 31. října v 17:42 v Bohosudovské ulici. Neznámý řidič jel směrem na Sobědruhy. Podle svědka by mohlo jít o tmavý vůz značky Mercedes, případně Volkswagen Passat B8.
Policisté zjistili, že podezřelé vozidlo bylo před nehodou od 16:48 do 17:42 zaparkované na parkovišti u obchodního domu Kaufland. Žádají proto o pomoc také řidiče, kteří se v té době pohybovali v okolí a mohli nehodu nebo vůz zachytit na palubní kameru. Informace mohou lidé oznámit na lince 158.
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