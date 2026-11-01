Pád letadla do obytné čtvrti! Explozi natočila kamera

Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.
Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.
Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.
Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.
Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.
Aktualizováno -
1. listopadu 2026
22:47
Autor: ČTK - 
1. listopadu 2026
22:04

Na Floridě se v neděli zřítilo soukromé letadlo s devíti lidmi na palubě. Spadlo do obytné čtvrti a po dopadu na zem stroj explodoval, uvedla agentura AP.

Stroj letěl z mezinárodního letiště Austin-Bergstrom v Texasu a mířil na Bahamy, informovala s odvoláním na úřady agentura AP.

Zatím není jasné, zda si nehoda vyžádala zraněné na zemi ani zda někdo z devíti lidí na palubě přežil. List New York Post napsal, že úřady mluví o několika mrtvých.

Záznam z místa nehody ukazuje, jak letadlo strmě klesá z oblohy a pak se poblíž hlavní silnice promění v obrovskou ohnivou kouli. Nehoda zanechala ve vozovce obrovský kráter, ze kterého šlehaly plameny. Na záběrech je také vidět, jak se k místu sbíhají lidé a jsou v šoku z toho, že letadlo dopadlo nedaleko od domů. Z místa neštěstí se valí černý kouř.

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Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.
Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.
Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.
Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.
Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo.

 

Témata:
TexasFloridaBahamy
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