Studují a ještě je za to platí
Studovat technický obor a ještě za to dostávat až 15 tisíc korun měsíčně? Přesně takovou podporu nabízí studentům CSG Nadační fond. V aktuálním programu má 38 stipendistů, kteří studují v Česku i v zahraničí.
Mezi nimi jsou i Tadeáš Karásek a Jiří Kopecký, kteří se zaměřili na dopravní techniku se specializací na stavbu vozidel na Univerzitě Pardubice, nebo Petr Čaboun, ten si na Vysokém učení technickém v Brně zvolil obor energetické a termofluidní inženýrství. „Cílem je mladým lidem vytvořit lepší podmínky pro studium a současně podpořit zájem o obory důležité pro budoucnost českého průmyslu,“ uvedl manažer fondu Adam Valenta. Studentům kromě peněz nově pomůže také praxe. „V rámci stipendijního programu budeme nabízet praktické stáže, workshopy a příležitosti k networkingu,“ dodal.
Lze získat až 180 tisíc
Stipendium se poskytuje na jeden akademický rok a student v Česku může získat až 180 000 Kč. U zahraničních škol pevný limit není! Rozhodují náklady na školné a bydlení i sociální situace. O peníze se navíc nebojuje jen známkami. Komise posuzuje i motivaci, mimoškolní aktivity, zájem o obor a budoucí uplatnění.
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