Studují a ještě je za to platí

Tadeáš Karásek a Jiří Kopecký studují na Univerzitě Pardubice, Petr Čaboun (vpravo) se věnuje energetickému inženýrství.
Tadeáš Karásek a Jiří Kopecký studují na Univerzitě Pardubice, Petr Čaboun (vpravo) se věnuje energetickému inženýrství.  (Autor: Archiv)
Autor: Tomáš Koníček - 
30. září 2026
08:51

Studovat technický obor a ještě za to dostávat až 15 tisíc korun měsíčně? Přesně takovou podporu nabízí studentům CSG Nadační fond. V aktuálním programu má 38 stipendistů, kteří studují v Česku i v zahraničí.

Mezi nimi jsou i Tadeáš Karásek a Jiří Kopecký, kteří se zaměřili na dopravní techniku se specializací na stavbu vozidel na Univerzitě Pardubice, nebo Petr Čaboun, ten si na Vysokém učení technickém v Brně zvolil obor energetické a termofluidní inženýrství. „Cílem je mladým lidem vytvořit lepší podmínky pro studium a současně podpořit zájem o obory důležité pro budoucnost českého průmyslu,“ uvedl manažer fondu Adam Valenta. Studentům kromě peněz nově pomůže také praxe. „V rámci stipendijního programu budeme nabízet praktické stáže, workshopy a příležitosti k networkingu,“ dodal.

Lze získat až 180 tisíc

Stipendium se poskytuje na jeden akademický rok a student v Česku může získat až 180 000 Kč. U zahraničních škol pevný limit není! Rozhodují náklady na školné a bydlení i sociální situace. O peníze se navíc nebojuje jen známkami. Komise posuzuje i motivaci, mimoškolní aktivity, zájem o obor a budoucí uplatnění.

Témata:
CSGCSG Nadační fondČeskoNadační fondVysoké učení technické v BrněUniverzita PardubiceJiří Kopecký
Tomáš Koníček
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Radost u Kotkových: Rodinka se rozšíří!
Radost u Kotkových: Rodinka se rozšíří!
Aha!
Narovnejte se… pokud to ještě dokážete. Sedavá práce mění tělo i zdraví
Narovnejte se… pokud to ještě dokážete. Sedavá práce mění tělo i zdraví
Dáma
Děti a antibiotika: Rýmu, horečku, běžnou virózu ani nachlazení nevyléčí. Kdy opravdu pomáhají a na co si dát pozor
Děti a antibiotika: Rýmu, horečku, běžnou virózu ani nachlazení nevyléčí. Kdy opravdu pomáhají a na co si dát pozor
Maminka
Kardigan v zimě: takhle ho nosí módní insideři a vy to zvládnete taky
Kardigan v zimě: takhle ho nosí módní insideři a vy to zvládnete taky
Ženy
Světový den srdce: Pro zdravé srdce nestačí jen dobrý pocit. Znáte své důležité hodnoty?
Světový den srdce: Pro zdravé srdce nestačí jen dobrý pocit. Znáte své důležité hodnoty?
Moje zdraví
PŘEHLEDNĚ: Volební kalendář. Jaké volby Česko čekají do roku 2033
PŘEHLEDNĚ: Volební kalendář. Jaké volby Česko čekají do roku 2033
e15
ZNÁMKY Česka: Šulcův nejhorší zápas, první gól jde za Červem. Hložek má formu
ZNÁMKY Česka: Šulcův nejhorší zápas, první gól jde za Červem. Hložek má formu
iSport
Jana Bendová: Smějeme se s vládou – chrlí vtipy, přidejme se také. Brusel by neměl Babišovi dotace brát
Jana Bendová: Smějeme se s vládou – chrlí vtipy, přidejme se také. Brusel by neměl Babišovi dotace brát
Reflex
Když jazyk rozdělí generace. Mladí Vietnamci hledají způsob, jak se dorozumět s rodiči
Když jazyk rozdělí generace. Mladí Vietnamci hledají způsob, jak se dorozumět s rodiči
Lidé a země