Aerolinka v problémech: Ruší lety z Prahy!
Kvůli rostoucím nákladům se do problémů dostávají některé letecké společnosti. Aktuálně se pod velký tlak dostala nízkonákladová aerolinka Volotea. Ta nyní začala rušit lety. Aerolinka mimo jiné zahájila restrukturalizaci.
Vysoké ceny pohonných hmot, zadlužení a finanční zátěž dostala do problémů španělskou nízkonákladovou leteckou společnost Volotea. Aerolinka musela zavést rozsáhlá opatření, která mají za cíl snížit náklady.
Jak okomentoval server OE24, společnost se potýká zejména s vysokými náklady na palivo. Volotea tak ve Španělsku zahájila restrukturalizaci, která by měla trvat do prosince 2026. Aerolinka plánuje vyřazení až 14 letadel. V budoucnu by se redukce měla dotknout zhruba 30 až 35 letadel.
Volotea na konci srpna oznámila zrušení i některých letů z Prahy. Jak uvedl web airways, společnost přestala nabízet v zimní sezóně dva spoje z Prahy do Bordeaux a Lyonu. Poslední let je plánován na 2. listopadu, další lety do Lyonu společnost nabízí koncem prosince a začátkem ledna. Další lety pak nabízí až od dubna 2027.
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