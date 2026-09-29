Letadlo z Barcelony muselo nouzově přistát: Kabinu zavalil dým!
Na palubě letu společnosti Delta Airlines vypukla panika. Letoun mířící z Barcelony do Bostonu musel nouzově přistát v Portugalsku. Kabinu zavalil dým. Čtyři lidé museli být převezeni do nemocnice.
Airbus A330 z Barcelony do Bostonu odstartoval krátce po 15. hodině a před cestujícími byla více než osmihodinová cesta přes Atlantik. Jenže po zhruba dvou a půl hodinách nastalo drama.
Technické problémy
V kabině se začal šířit kouř. Posádka musela okamžitě řešit vážnou situaci a letadlo změnilo kurz. Místo do Bostonu zamířilo k portugalskému Portu. Letadlo přitom během cesty vystoupalo až do výšky kolem devíti kilometrů. Na palubě bylo celkem 296 lidí. Podle deníku New York Post potřebovalo během letu 12 z nich kyslík.
Po přistání v Portu čekala na letadlo vozidla záchranných složek. Osm cestujících zdravotníci ošetřili přímo na letištní ploše. Další čtyři lidé už museli do nemocnice. „Dva muži byli přijati na pohotovosti kvůli nadýchání kouře. Oba měli mírné dýchací potíže a jejich stav je stabilizovaný,“ uvedl mluvčí nemocnice. Letadlo prý mělo technické problémy, hlavním důvodem nouzového přistání však bylo zakouření kabiny. Pro cestující tím ale nepříjemnosti neskončily. Ještě ten večer se už do Bostonu náhradním letem nedostali. Následující let, který měl z Porta odstartovat v pondělí ve 13 hodin, byl navíc podle FlightAware zrušen.
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