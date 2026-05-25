Boj o život vysoko nad zemí: Sabrinu trefilo letadlo
Paraglidistika sdílela na sociální sítě děsivé video. Letadlo jí ve vzduchu rozcupovalo padák na kousky! Během vteřiny začal dramatický boj o život, který se jí podařilo zachytit na kameru. Naštěstí s sebou Sabrina měla náhradní padák a v pořádku přistála na zemi.
Sobota 23. května byla pro Sabrinu (44) z Rakouska dnem, kdy se znovu narodila. Při pokojném seskoku padákem, krátce po poledni, se jako blesk z čistého nebe objevilo ve vzduchu letadlo modelu Cessna 172, které parašutistce nad rakouskou horou Schmittenhöhe během vteřiny rozcupovalo padák na kousky, uvedl deník The Sun.
V té chvíli začal pro ženu boj o život, který celou dobu nahrávala kamera. Sabrina s sebou ve výšce měla naštěstí náhradní padák. Ve volném pádu se jí ho podařilo otevřít a díky němu nakonec bezpečně přistála na zem. Video zaznamenalo náhlý střet s letadlem i následující řev a snahu o záchranu života uprostřed ničeho.
Pilot (28) letadla měl namířeno z údolí Gremmtal do města Zell am See. Podle něj se parašutistce nešlo včas vyhnout, a tak došlo ke srážce. „Rakušanka zvládla bezpečné nouzové přistání na lesní cestě. Poté ji přepravil policejní vrtulník na letiště Zell am See. Ani jedna zúčastněná strana nebyla zraněna,“ uvedla rakouská policie.
„Stále nemůžu uvěřit tomu, že tu sedím a píšu to. Kromě pár ošklivých modřin a pohmožděnin se vlastně nic nestalo,“ okomentovala Sabrina děsivý zážitek na sociálních sítích.
