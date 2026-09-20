Zpoždění letadla kvůli holkám ze strip clubu v Praze: Šokující dohra!

Zpoždění letadla kvůli holkám ze strip clubu v Praze: Šokující dohra!
Zpoždění letadla kvůli holkám ze strip clubu v Praze: Šokující dohra!
Hostesky před letem ve VIP salonku. Čas ukazuje 11:30.
Manažerka klubu Hot Peppers Nikol Hofmann Veselá
Manažerka klubu Hot Peppers Nikol Hofmann Veselá
Autor: Martin Lisičan - 
20. září 2026
05:00

Letadlo společnosti Smartwings nabralo v sobotu 15. srpna nečekané zpoždění. Ve VIP salonku zapomnělo na osm hostesek s manažery! Na letišti se proto muselo otočit a vrátit. Někteří z cestujících teď požadují odškodnění.

Let společnosti Smartwings z Prahy do chorvatského Splitu nabral zpoždění poté, co ve VIP salonku zůstala skupina deseti cestujících. Osm hostesek, manažerka a manažer se k letadlu dostali až ve chvíli, kdy už stroj odjížděl od stojánky. Pro zapomenuté pasažéry se tak letadlo muselo vrátit. Letoun po prvním letu do Splitu mířil do dalších čtyř destinací, přičemž zpoždění se s každým dalším letem prodlužovalo. Při posledním letu Smartwings z Valencie do Prahy už zpoždění přesáhlo pět hodin. 

Jak informoval server Seznam Zprávy, někteří z cestujících požadují odškodnění. „Měli jsme přistát v Praze v 0:50 hodin. Dveře letadla se na Ruzyni otevřely v 6:01 hodin,“ uvedl jistý Michal F. Svůj požadavek argumentuje tím, že prvotní příčinou zpoždění měl být právě návrat pro zapomenuté pasažérky z klubu Hot Peppers. Sám požaduje odškodnění ve výši 1600 eur.

Letadlo Smartwings na Letišti Václava Havla.
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Vyjádření společnosti

Letecká společnost Smartwings stížnosti prozatím zamítla. „Vzhledem k tomu, že hlavním důvodem zpoždění tohoto letu byla regulace orgány letového provozu na předcházejícím letu, nevzniká vám nárok na finanční kompenzaci,“ uvedl k případu referent reklamací společnosti. Jak ovšem dodala mluvčí Vladimíra Dufková, zpoždění letounu údajně nebylo způsobeno návratem pro pasažérky v Praze. Michal F. se podle informací zmíněného serveru obrátil na španělský dozorový úřad, aby případ prověřil. 

Několikrát se ptali, zda už nemají jít

Pasažéři z klubu Hot Peppers mířili do Chorvatska kvůli natáčení propagačního videa pro jachtařskou akci plánovanou na příští rok. „Několikrát jsme se jich ptali, jestli už bychom neměli jít, a oni nám vždycky řekli, že máme ještě čas, že se máme bavit. Pak pro nás v klidu přišli a řekli, že už je čas jít,“ řekla Hofmann Veselá.

Po převozu k letadlu ale skupinu čekalo překvapení. „Přijeli jsme k letadlu a koukáme, že přímo před námi odcouvává pryč. Tak jsme se zděsili, oni se taky zděsili, volali si tam a nakonec nám řekli, že se pro nás letadlo vrátí,“ uvedla. Stroj v té době ještě nevzlétl.

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Zpoždění letadla kvůli holkám ze strip clubu v Praze: Šokující dohra!
Zpoždění letadla kvůli holkám ze strip clubu v Praze: Šokující dohra!
Hostesky před letem ve VIP salonku. Čas ukazuje 11:30.
Manažerka klubu Hot Peppers Nikol Hofmann Veselá
Manažerka klubu Hot Peppers Nikol Hofmann Veselá

Témata:
PrahaletištěSeznam ZprávyChorvatskoSmartWingsValencieRuzyněSplitSalónekVIP
Martin Lisičan
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