Závěr vyšetřování nehody letadla u Chebu: Nečekaně se otevřel kryt kabiny

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Doležal / Blesk)
Autor: ČTK - 
24. září 2026
17:22

Tragickou nehodu ultralehkého letadla u chebského letiště způsobilo podle vyšetřovatelů nečekané otevření krytu kabiny během letu. Pilot se ho zřejmě v nízké výšce pokoušel znovu zavřít, při tom ale ztratil kontrolu nad strojem a zřítil se k zemi. Vyšetřování navíc odhalilo, že letadlo mělo zastaralý typ zámku krytu.

Tragickou nehodu malého letadla, které loni 2. března havarovalo u Letiště Cheb, způsobilo nečekané otevření krytu kabiny za letu. Pilot se ji zřejmě pokoušel v nízké výšce znovu uzavřít, ale ztratil kontrolu nad letem a havaroval. Sedmasedmdesátiletý muž při nárazu zemřel. Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) ale při vyšetřování zjistil i další pochybení, vyplývá z jeho závěrečné zprávy.

Ilustrační foto
Fatální pád ultralehkého letadla u Chebu: Pilot zraněním podlehl

Ultralehké letadlo EV-97 Eurostar SL po vzletu změnilo ve výšce asi 100 metrů náhle směr a pod strmým úhlem narazilo do země asi 700 metrů severovýchodně od začátku ranveje. Náraz do země letoun zcela zničil, pilot na místě podlehl zraněním.

Podle vyšetřovatelů nehody byli pilot i stroj v pořádku. Letadlo však bylo provozováno v rozporu se závazným doporučením výrobce, podle něhož měl být jednopolohový zámek krytu pilotní kabiny vyměněn za dvoupolohový. To se ale nestalo.

Po samovolném otevření překrytu nepostupoval pilot podle vyšetřovatelů v souladu s letovou příručkou. Ve snaze zabránit utržení otevřeného krytu se pravděpodobně pokusil o jeho opětovné zavření. „Při marném pokusu o uzavření překrytu kabiny se plně nevěnoval řízení letadla a následný pád již nedokázal vybrat,“ stojí v závěru vyšetřovací zprávy.

Letadlo mělo platný technický průkaz. Proto inspekce doporučila upravit postup prodlužování technické způsobilosti.

Veronika měla celý život před sebou.
Řidič (18) v Audi zabil krásnou Veroniku: Přístup viníka rodinu šokoval

Video se připravuje ...
Tragédie v Miami: Nákladní letadlo Amazonu přejelo ranvej, zemřelo 5 lidí.

Témata:
pilotletadloletecká havárieletecká nehodaletištězámekÚstav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehodLetiště Cheb
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Milfajtová se zřítila ze schodů: Musela na pohotovost!
Milfajtová se zřítila ze schodů: Musela na pohotovost!
Aha!
Proč nepodceňovat oční preventivky? Víte, že nález u oftalmologa může zachránit celé vaše tělo?
Proč nepodceňovat oční preventivky? Víte, že nález u oftalmologa může zachránit celé vaše tělo?
Dáma
30 nejúžasnějších kostýmů na Halloween. Frčí filmové postavy z komedií i hororů, kostýmy vyrobíte levně a snadno doma
30 nejúžasnějších kostýmů na Halloween. Frčí filmové postavy z komedií i hororů, kostýmy vyrobíte levně a snadno doma
Maminka
Růžová je letos out! Proč si na podzim zamilujete sytě fialovou tvářenku
Růžová je letos out! Proč si na podzim zamilujete sytě fialovou tvářenku
Ženy
Injekce na hubnutí nejsou zázrak. Po vysazení léků většina lidí přibere zpět, varuje terapeut Martin Cvrkal
Injekce na hubnutí nejsou zázrak. Po vysazení léků většina lidí přibere zpět, varuje terapeut Martin Cvrkal
Moje zdraví
Žádné úspory a nízké investice, jen projídání peněz. Rozpočtová rada cupuje vládu
Žádné úspory a nízké investice, jen projídání peněz. Rozpočtová rada cupuje vládu
e15
Skuhravého září: bídné výkony i výsledky, spousta ostrých výroků. Co si z nich vzít?
Skuhravého září: bídné výkony i výsledky, spousta ostrých výroků. Co si z nich vzít?
iSport
Zmrazení platů politiků podle Okamury: Kritika opozice jsou jen tanečky a výmluvy
Zmrazení platů politiků podle Okamury: Kritika opozice jsou jen tanečky a výmluvy
Reflex
Bezručově chatě dochází voda. Klub českých turistů vyhlásil sbírku na nový vrt
Bezručově chatě dochází voda. Klub českých turistů vyhlásil sbírku na nový vrt
Lidé a země