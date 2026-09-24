Závěr vyšetřování nehody letadla u Chebu: Nečekaně se otevřel kryt kabiny
Tragickou nehodu ultralehkého letadla u chebského letiště způsobilo podle vyšetřovatelů nečekané otevření krytu kabiny během letu. Pilot se ho zřejmě v nízké výšce pokoušel znovu zavřít, při tom ale ztratil kontrolu nad strojem a zřítil se k zemi. Vyšetřování navíc odhalilo, že letadlo mělo zastaralý typ zámku krytu.
Tragickou nehodu malého letadla, které loni 2. března havarovalo u Letiště Cheb, způsobilo nečekané otevření krytu kabiny za letu. Pilot se ji zřejmě pokoušel v nízké výšce znovu uzavřít, ale ztratil kontrolu nad letem a havaroval. Sedmasedmdesátiletý muž při nárazu zemřel. Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) ale při vyšetřování zjistil i další pochybení, vyplývá z jeho závěrečné zprávy.
Ultralehké letadlo EV-97 Eurostar SL po vzletu změnilo ve výšce asi 100 metrů náhle směr a pod strmým úhlem narazilo do země asi 700 metrů severovýchodně od začátku ranveje. Náraz do země letoun zcela zničil, pilot na místě podlehl zraněním.
Podle vyšetřovatelů nehody byli pilot i stroj v pořádku. Letadlo však bylo provozováno v rozporu se závazným doporučením výrobce, podle něhož měl být jednopolohový zámek krytu pilotní kabiny vyměněn za dvoupolohový. To se ale nestalo.
Po samovolném otevření překrytu nepostupoval pilot podle vyšetřovatelů v souladu s letovou příručkou. Ve snaze zabránit utržení otevřeného krytu se pravděpodobně pokusil o jeho opětovné zavření. „Při marném pokusu o uzavření překrytu kabiny se plně nevěnoval řízení letadla a následný pád již nedokázal vybrat,“ stojí v závěru vyšetřovací zprávy.
Letadlo mělo platný technický průkaz. Proto inspekce doporučila upravit postup prodlužování technické způsobilosti.
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