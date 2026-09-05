Tragédie na letecké show: Stíhačka se zřítila k zemi a explodovala! Oba piloti mrtví
Tragédie během letecké show v Řecku! Stíhací letoun F-4 Phantom se krátce po vzletu zřítil k zemi a po dopadu následovala mohutná exploze. Oba piloti zahynuli, přehlídka byla po neštěstí okamžitě zrušena.
Na letecké přehlídce severně od Athén se dnes zřítil řecký stíhací letoun F-4 Phantom. Oba piloti zahynuli, informovala agentura AFP s odvoláním na řecká média. Příčina nehody dosud není známa.
Stíhačka F-4 americké konstrukce původně z 50. let se zřítila krátce po vzletu, po dopadu následovala silná exploze. Ani jeden z pilotů se nestačil katapultovat, uvedla řecká média.
Akce Athens Flying Week se koná každoročně v září na řecké letecké základně Tanagra asi 50 kilometrů severně od Atén. Letos se mezinárodní přehlídky zúčastnily desítky vojenských i civilních letadel a akrobatických skupin mimo jiné z Francie, Rakouska, Španělska a Itálie.
Letecká přehlídka byla po havárii zrušena a na místo zamířil ministr obrany Nikos Dendias.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.