Tragédie na letecké show: Stíhačka se zřítila k zemi a explodovala! Oba piloti mrtví

Na letecké přehlídce severně od Athén se dnes zřítil řecký stíhací letoun F-4 Phantom.
Na letecké přehlídce severně od Athén se dnes zřítil řecký stíhací letoun F-4 Phantom.
Na letecké přehlídce severně od Athén se dnes zřítil řecký stíhací letoun F-4 Phantom.
Na letecké přehlídce severně od Athén se dnes zřítil řecký stíhací letoun F-4 Phantom.
Na letecké přehlídce severně od Athén se dnes zřítil řecký stíhací letoun F-4 Phantom.
Autor: ČTK - 
5. září 2026
18:15

Tragédie během letecké show v Řecku! Stíhací letoun F-4 Phantom se krátce po vzletu zřítil k zemi a po dopadu následovala mohutná exploze. Oba piloti zahynuli, přehlídka byla po neštěstí okamžitě zrušena.

Na letecké přehlídce severně od Athén se dnes zřítil řecký stíhací letoun F-4 Phantom. Oba piloti zahynuli, informovala agentura AFP s odvoláním na řecká média. Příčina nehody dosud není známa.

Stíhačka F-4 americké konstrukce původně z 50. let se zřítila krátce po vzletu, po dopadu následovala silná exploze. Ani jeden z pilotů se nestačil katapultovat, uvedla řecká média.

Akce Athens Flying Week se koná každoročně v září na řecké letecké základně Tanagra asi 50 kilometrů severně od Atén. Letos se mezinárodní přehlídky zúčastnily desítky vojenských i civilních letadel a akrobatických skupin mimo jiné z Francie, Rakouska, Španělska a Itálie.

Letecká přehlídka byla po havárii zrušena a na místo zamířil ministr obrany Nikos Dendias.

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Na letecké přehlídce severně od Athén se dnes zřítil řecký stíhací letoun F-4 Phantom.
Na letecké přehlídce severně od Athén se dnes zřítil řecký stíhací letoun F-4 Phantom.
Na letecké přehlídce severně od Athén se dnes zřítil řecký stíhací letoun F-4 Phantom.
Na letecké přehlídce severně od Athén se dnes zřítil řecký stíhací letoun F-4 Phantom.
Na letecké přehlídce severně od Athén se dnes zřítil řecký stíhací letoun F-4 Phantom.

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Havárie stíhacího letounu na dubajském veletrhu letectví
Zdroj: X.com

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