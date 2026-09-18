Rušení letů kvůli zdražování paliva: Smartwings upravují zimní letový řád

Letadlo Smartwings na Letišti Václava Havla, ilustrační foto
Letadlo Smartwings na Letišti Václava Havla, ilustrační foto
Letadlo Smartwings na Letišti Václava Havla, ilustrační foto
Boeing společnosti Smartwings na Antarktidě.
Letadlo Smartwings na Letišti Václava Havla.
Autor: ČTK - 
18. září 2026
12:55

Aerolinky Smartwings kvůli cenám leteckého paliva upravují zimní letový řád, u vybraných destinací snížily frekvenci letů a do Bergenu a Benátek začnou létat až od března příštího roku. Původně chtěl dopravce nabídnout spojení z Prahy do těchto destinací od 22. října. ČTK to na dotaz sdělila mluvčí aerolinek Vladimíra Dufková.

Pro nás jako leteckého dopravce představuje současný vývoj ceny leteckého paliva především obrovskou nejistotu u palivových nákladů,“ uvedla mluvčí s tím, že aerolinky po celém světě kvůli kolísání cen ropy a zdražování leteckého paliva v důsledku konfliktu na Blízkém východě musely přistoupit k revizi kapacit a rušení linek, které se staly nerentabilními.

Cena leteckého paliva v Evropě se podle evropské organizace Eurocontrol od ledna a února, kdy se pohybovala kolem 2,26 amerického dolaru za galon, do 11. září více než zdvojnásobila na 4,58 dolaru za galon. Za dva týdny cena vzrostla o 18 procent.

Letadlo Smartwings na Letišti Václava Havla.
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Smartwings průběžně upravují svůj letový řád tak, aby flexibilně reagovaly na aktuální vývoj poptávky a co nejefektivněji optimalizovaly provoz,“ uvedla Dufková s tím, že se tak děje s předstihem několika týdnů až měsíců. K rozhodnutí o zrušení letů přistupují aerolinky podle mluvčí ve výjimečných případech, nejčastěji kvůli mimořádným okolnostem, například bezpečnostní situaci, počasí nebo stávkám.

Cestovní kanceláře (CK) zatím nejistotu leteckých společností nezaznamenaly, charterové lety jsou nasmlouvány dopředu a CK se je snaží plně obsadit. „Neděje se, že by nám jen tak aerolinky rušily domluvené spoje,“ řekl ČTK mluvčí skupiny DER Touristik CZ, která spojuje CK Exim Tours a Fischer, Jan Bezděk. Ani CK Blue Style se zatím podle mluvčí Simony Fischerové s takovou situací nesetkala. Mluvčí CK Alexandria Petr Šatný uvedl, že zrušené lety by se teoreticky mohly dotknout individuálních zájezdů, CK se ale v takovém případě vždy snaží najít pro klienta přijatelné řešení, dodal.

Video se připravuje ...
VIDEO: Přistání letadla Smartwing s jedním motorem! Měli piloti přistát jinde nebo se vrátit? (2019)
Zdroj: mall.tv
Letadlo Smartwings na Letišti Václava Havla, ilustrační foto
Letadlo Smartwings na Letišti Václava Havla, ilustrační foto
Letadlo Smartwings na Letišti Václava Havla, ilustrační foto
Boeing společnosti Smartwings na Antarktidě.
Letadlo Smartwings na Letišti Václava Havla.

Témata:
PrahaEvropapalivoSmartWingsBenátkyletecká společnostBergenválka na Blízkém východěletecké palivo
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