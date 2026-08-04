Elemír S. rok unikal zatčení: Chorvati ho hledali kvůli obchodu s kokainem, dopadli ho v Česku

Elemír S. u soudu
 (Autor: ČTK)
Autor: ČTK - 
4. srpna 2026
14:40

Národní protidrogová centrála minulý týden zadržela v ČR Elemíra S., na kterého vydalo Chorvatsko evropský zatykač kvůli vyšetřování případu chorvatské organizované skupiny obchodující s kokainem, v níž měl působit. Uvedl to v úterý server Odkryto. Podle jeho informací se Elemír S. skrýval před spravedlností zhruba rok, z toho část strávil ve Španělsku. V minulosti byl Elemír S. odsouzen v ČR za organizování pašování kokainu z ostrova Curacao v Karibiku.

Zadržení jednoho člověka na základě evropského zatýkacího rozkazu, který vydaly chorvatské úřady loni v srpnu, potvrdil serveru mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Státní zástupkyně podle něj následně podala návrh na vzetí zadrženého do předběžné vazby, čemuž pražský městský soud vyhověl.

„Ve věci nyní probíhá předběžné šetření na základě zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,“ uvedl Cimbala s tím, že totožnost zadrženého potvrdit nemůže.

V kauze pašování kokainu do ČR soud poslal Elemíra S.do vězení v roce 2005. Jeho a další dva organizátory obchodu potrestal od deseti do 12 let vězení. Organizovaná skupina najala dva lidi, kteří spolykali na 70 ampulí s kokainem a v žaludcích ho převezli do Česka. Následně hlavními organizátoři podle soudu i vyhrožovali klíčové svědkyni v případu.

Server Odkryto uvedl, že Elemír S.v minulosti dodával drogy i uprchlému podnikateli Radovanu Krejčířovi, kterého české úřady začaly na přelomu tisíciletí stíhat kvůli hospodářské trestné činnosti.

 

Témata:
ČeskoŠpanělskoMěstský soud v PrazeChorvatskokokainMěstské státní zastupitelství v PrazeKaribikCuraçao
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