Z basy jako Vocásek: Další vrah chtěl na svobodu! Černák má ale smůlu
V pondělí 22. září se v Leopoldově na Slovensku konalo zasedání ohledně podmíněného propuštění mafiánského bosse Mikuláše Černáka (58), který si odpykává doživotní trest za desítky nájemných vražd. Podle prokurátorky v posudcích chybí klíčové informace. Soud ve středu žádosti o podmíněné propuštění nevyhověl, verdikt není pravomocný.
Celé sezení bylo pod striktním drobnohledem. Novináři nemohli pořizovat fotografie ani používat mobilní telefony. Každý musel projít kovovým rámem a povolené byly pouze diktafony a laptopy.
Obžalovaný na zasedání dorazil v dobré náladě, pouze pozdravil a posadil se. Nejdříve soudce četl důvody, proč by měl být Černák předčasně puštěn na svobodu. Přečetl návrh od občanského sdružení OZ Reštart, který žádal o jeho propuštění. Psalo se v něm, že obžalovaný poslal všechny peníze, které získal z prodeje autobiografie, na podporu dětské onkologie v Banskej Bystrici, Košicích a Bratislavě.
Dále OZ Reštart upozorňovalo, že se Černák osobnostně posouvá dopředu a pobyt ve vězení plní účel. Padla i zmínka o projektu, který by chtěl obžalovaný spustit. Šlo by o přednášky pro mladé lidi na základě jeho zločinné minulosti, uvedl deník Nový čas.
K soudu dorazila jako akreditovaná novinářka jeho snoubenka Monika Křivová, která pro něj má podle deníku HN online připravený byznys, až bude propuštěn. Následovalo pětihodinové čtení hrůzných listinných důkazů ze spisu. Obžalovaný pak promluvil i k novinářům a omlouval se za své skutky.
Po soudním slyšení promluvila okresní prokurátorka Monika Brodanská. Upozornila, že ve znaleckých posudcích chybí klíčové informace. „Je důležité si uvědomit, že tyto závěry vycházejí z jeho obsahu. Co v závěrech nebylo uvedené, je to, že odsouzenému byla diagnostikovaná psychopatie čtvrtého stupně. To není, jak tvrdí obhajoba, duševní nemoc nebo porucha, ale jeho trvalá osobnostní charakteristika, která se nemění,“ řekla novinářům.
Zpochybňovala také nepodjatost českého znalce Karla Netíka, který s uvedeným občanským sdružením spolupracuje a který vypracoval posudek na Černáka.
Soud k její promluvě přihlédl a Černákovu žádost o propuštění zamítl. Předseda soudního senátu Peter Vrbjar zamítnutí podle listu Pravda zdůvodnil tím, že pozitivní posudky na Černáka nedávají dostatečnou záruku, že by odsouzený vedl na svobodě řádný život. O stížnosti proti tomuto rozhodnutí okresního soudu Trnava bude rozhodovat krajský soud.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.