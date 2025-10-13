20 let od řádění lesního vraha Viktora Kalivody: Tři vraždy jako trénink!

Autor: Alexandra Vetkovská, Jan Šimůnek 
13. října 2025
05:00

Uběhlo přesně 20 let od chvíle, kdy se Viktor Kalivoda (†33) odhodlal poprvé vystřelit na člověka. Nakonec měl na svědomí tři oběti a plánoval útok v metru. Myšlenku vraždit nosil v hlavě dlouho a na kravách si ověřoval, že dokáže zabíjet.

Vizi měl jasnou: Masakr v pražské podzemce. Jezdil s pistolí připravenou k akci, vypálit ale nedokázal. Rozhodl se proto napřed si útok nazkoušet. V září 2005 na pastvině třikrát postřelil krávu a utekl, ani si nebyl jistý, zda uhynula. 11. října střelbu na dobytek vyzkoušel znovu. Vypálil pět ran a tentokrát už si byl jistý. Byl připraven přejít na lidi.

O den později vyrazil do Brna, kde přespal v hotelu Intercontinental. Ráno zamířil do lesa u nedalekých Nedvědic, kde kulkou do hlavy popravil starší pár, Františka L. (†70) a Boženu L. (†64). Potkal je náhodně. Bezvládná těla objevil houbař.

Třetí oběť

16. října 2005 se vypravil do lesa u Malíkovic, pár kilometrů od bydliště ve Slaném, kde zavraždil elektrikáře Jaroslava L. (†44). Mířil na hrudník, poranil mu srdce, aortu i plíci. „Ten pán spadl, vypadal, jako že je mrtvej, tak jsem přišel několik kroků k němu, střelil jsem ho do hlavy a pak šel pryč,“ popsal chladně třetí mord.

Úspěch kriminalistů

20. října 2005 Kalivodu zatkla policie před domem ve Slaném. Přes rameno měl sportovní tašku plnou střeliva s pistolí Glock. Nevzdoroval. Jen řekl: „Udělal jsem to.“ Pak už mlčel. Promluvil až jeho dopis na rozloučenou. Podle vyšetřovatelů při zadržení mířil do metra.

Motiv zatajil

Soud se sériovým vrahem byl obtížný, jelikož odmítal prozradit motiv a většinu času mlčel. Experti došli k názoru, že byl frustrovaný ze života a vraždil, aby nezemřel jako neznámý člověk. 16. dubna 2006 byl odsouzen na doživotí.

Vrah z Milionáře

„Pan Kalivoda zvítězil v rozstřelu,“ oznámil na úvod 334. dílu soutěže Chcete být milionářem? moderátor Martin Preiss. Tato věta později získala mrazivý podtext. Psal se březen 2004 a šestadvacetiletý, chvílemi usměvavý Kalivoda odpovídal na jednu otázku za druhou. Odnesl si nakonec výhru 320 tisíc a koupil za ně dvě zbraně Glock 34 a zásoby střeliva.

Nic nedotáhl

Matka Kalivody byla lékařka a otec pracoval pro NATO. Syn úspěšných rodičů nezvládal kráčet v jejich šlépějích. Zamlklý samotář předčasně ukončoval studia, pracovní poměry i vztah s dívkou. „V tu dobu jsem začal opravdu vážně uvažovat o sebevraždě,“ uvedl později, ale selhával i při opakovaných pokusech o sebevraždu.

Smrt za mřížemi

Kalivoda se pokoušel o sebevraždu už ve vazbě a v roce 2006 sepsal rozsáhlý dopis na rozloučenou rodičům, kde objasňoval svoje pohnutky. Snahu o smrt však dotáhl až 26. září 2010, když si ve valdické věznici podřezal žíly holítkem.

