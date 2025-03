Před 50 lety popravili největší českou masovou vražedkyni: Hepnarovou na popravu vlekli.

Zrůda jménem Olga Hepnarová. Je tomu už přesně 50 let, co ji za hrůzný čin na Strossmayerově náměstí popravili v pražské pankrácké věznici. V náklaďáku smrti zabila na tramvajové zastávce osm nevinných lidí, jedenáct dalších zranila. Ona ale měla za cíl jediné. Chladnokrevně zavraždit co nejvíce lidí.