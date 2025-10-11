Dopadli viníka obřího požáru v Los Angeles! Zemřelo kvůli němu 12 lidí a shořely domy celebrit
Policie zatkla muže pro podezření ze založení jednoho z největších požárů v historii Los Angeles. Oheň zabil 12 lidí a zničil přes 6 tisíc domů. Mezi nimi byly i vily celebrit!
Jonathan Rinderknecht (29) je hlavním podezřelým ze žhářství, které měl způsobit na začátku tohoto roku. Jeden z nejničivějších požárů v historii amerického Los Angeles vypukl pár hodin po Novém roce. Oheň se nedařilo uhasit víc než 3 týdny. Doutnal pod zemí v kořenové struktuře vegetace a kvůli tomu se nepozorovaně šířil.
Nezastavitelný oheň měl za následek 12 obětí, 6 000 domů a celkovou škodu ve výši přesahující 3 biliony korun, podle BBC. Mezi zničenými budovami jsou i domy světových celebrit jako Mel Gibson, Paris Hiltonová a Jeff Bridges.
Rinderknecht měl údajně silvestrovskou směnu pro Uber a rozvážel klienty. Pár z nich při vyšetřování vypovědělo, že na ně podezřelý působil značně nervózně, roztržitě a naštvaně, podle webu The New York Times. Když mu policie zabavila elektroniku, našla v ní znepokojivé důkazy.
Muž založil požár a pak se snažil dovolat na policii, kvůli signálu se mu to nedařilo. Průběh měl diskutovat s umělou inteligencí. „Je vaše vina, když vznikne požár kvůli cigaretě?“ ptal se. Policie si myslí, že se snažil o vytvoření umělých důkazů. Chtěl, aby jeho činy vypadaly mnohem nevinněji, než ve skutečnosti byly.
Pár měsíců před založením požáru si dokonce od umělé inteligence nechal vygenerovat spoustu obrázků hořícího města. „Doslova jsem spálil Bibli, kterou jsem měl. Byl to úžasný pocit. Cítil jsem se tak osvobozený,“ vyprávěl o svých pocitech AI, uvedlo BBC. O jeho budoucnosti rozhodne soud.
