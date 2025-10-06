Muž prohrával soud o majetek: Přímo v jednací síni zastřelil soudce, další lidi zranil
Muž v pondělí v soudní síni v Tiraně zastřelil soudce a další dva lidi zranil, uvedla podle agentury AFP albánská policie. Podle místních médií byl muž účastníkem sporu o majetek, který soud projednával, a střelbu zahájil, neboť spor prohrával.
Soudce odvolacího soudu Astrit Kalaja podlehl střelným zraněním při převozu do nemocnice. Dva zranění, otec a syn, byli také účastníky sporu. Pachatele činu policie zadržela.
Albánský prezident Bajram Begaj v prohlášení nazval útok strašlivým atentátem proti celé justici, píše AFP.
