Muž prohrával soud o majetek: Přímo v jednací síni zastřelil soudce, další lidi zranil

Muž zastřelil v albánské Tiraně soudce přímo v jednací síni.
Muž zastřelil v albánské Tiraně soudce přímo v jednací síni.  (Autor: Adnan Beci / AFP / AFP / Profimedia)
6. října 2025
Muž v pondělí v soudní síni v Tiraně zastřelil soudce a další dva lidi zranil, uvedla podle agentury AFP albánská policie. Podle místních médií byl muž účastníkem sporu o majetek, který soud projednával, a střelbu zahájil, neboť spor prohrával.

Soudce odvolacího soudu Astrit Kalaja podlehl střelným zraněním při převozu do nemocnice. Dva zranění, otec a syn, byli také účastníky sporu. Pachatele činu policie zadržela.

Albánský prezident Bajram Begaj v prohlášení nazval útok strašlivým atentátem proti celé justici, píše AFP.

