Požár spálil domovy slavných: Tyto celebrity přišly o všechno!

Zpěvačka a herečka známá ze seriálu This Is Us, sdílela domov v Altadeně se svým manželem Taylorem Goldsmithem, členem kapely Dawes.

Rezidence, která utrpěla značné škody, byla místem inspirace a klidného rodinného života. Dům za 65 milionů korun měl čtyři ložnice a moderní vybavení. Požár zničil garáž, zadní dům a hudební studio, kde Taylor skladoval všechny své nástroje.

Mandy na Instagramu popsala, jak procházeli spáleništěm, přičemž hlavní část domu zůstala neobyvatelná, ale zázračně stále stojí.