Tragédie v Kolíně: Těžce zraněná žena, mrtvé dítě?!

7. října 2025
7. října 2025
Záchranářské týmy zasahují u případu úmrtí a těžkého zranění, ke kterému došlo v úterý jednom z bytového domu v Kolíně. Podle informací Blesku zřejmě zemřelo dítě, žena se pak měla pokusit o sebevraždu. Tězce zraněnou ženu vrtulník převezl do nemocnice. 

„Mohu potvrdit, že v tuto chvíli probíhá zásah v Kolíně, kde máme záchranářskou i lékařskou posádku. Na místo jsme vyslali také vrtulník a bohužel také koronera,“ uvedla pro Blesk mluvčí záchranářů Monika Nováková. Podle mluvčí je na místě jedna zemřelá osoba a jedna těžce zraněná žena, kterou lékaři transportovali do Fakultní nemocnice královské Vinohrady. Podle informací Blesku zemřelo dítě, žena se následně pokusila o sebevraždu.  

Video  V bytovém domě v Kolíně našli policisté mrtvou osobu. Další těžce zraněnou převezli do nemocnice.  - Blesk: David Malík
Samotný zásah potvrdila i mluvčí policie Vlasta Suchánková. Policisté po oznámení obavy o život a zdraví rodinných příslušníků do bytu v Kolíně násilně vstoupili. „Uvnitř bytu se nacházely dvě osoby, jedna bez známek života, druhá vážně zraněná, která je nyní v péči ZZS Středočeského kraje. Na místě jsou již krajští kriminalisté, kteří budou zjišťovat, k čemu v bytě došlo a veškeré okolnosti události,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková

