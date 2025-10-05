Roztleskávačka (21) si během tajného porodu dělala selfie: Modrajícího chlapečka nechala zemřít ve skříni
Laken Ashlee Snellingová, bývalá roztleskávačka a studentka univerzity v Kentucky, tajně porodila ve svém pokoji a během porodu si pořizovala selfie. Novorozeného chlapečka pak zabalila do ručníku a igelitového pytle a ukryla ve skříni. Poté si objednala fastfood. Dítě nepřežilo. Policie ji obvinila z několika trestných činů a případ nyní míří před velkou porotu.
Mladá Američanka porodila 27. srpna ráno ve svém bytě mimo kampus. Spolubydlícím tvrdila, že pouze omdlela kvůli slabosti. Ve skutečnosti ale přivedla na svět dítě, které údajně zalehla, když po porodu ztratila vědomí. Policii později vypověděla, že po probuzení viděla, jak chlapec modrá, a myslela si, že je mrtvý. Místo aby vyhledala pomoc, novorozence i s placentou zabalila do ručníku a černého pytle a vše ukryla do skříně.
Americká média však uvádějí, že mladá žena slyšela novorozence krátce po porodu slabě zakňourat a v nemocnici připustila, že mohl být naživu. U soudu to však popřela.
Krátce po porodu si přes aplikaci objednala snídani v McDonald’s. Do univerzitní kliniky sice zajela, ale do budovy vůbec nevstoupila a vrátila se domů. Mezitím její spolubydlící s podezřením, že byla těhotná, vstoupili do jejího pokoje a objevili zakrvácený ručník a známky porodu. Zavolali policii, jež následně v bytě našla i tělo chlapečka. V jejím telefonu objevili také znepokojivé fotografie z průběhu porodu i snímky z doby, kdy těhotenství tajila.
Snellingová byla zatčena 31. srpna a obviněna ze zneužití mrtvoly, maření důkazů a utajení porodu. U soudu se vzdala předběžného slyšení a případ byl postoupen velké porotě. Soudce ji propustil na kauci do domácího vězení k rodičům v Tennessee.
Pitva jednoznačnou příčinu smrti dítěte neodhalila, koroner bude provádět další šetření.
Ve státě Kentucky platí od roku 2022 přísný zákaz potratů. Výjimky se neudílí ani v případě znásilnění nebo incestu. Jediná legální varianta je v případě, že by porod mohl ohrozit život a nebo způsobit trvalé následky matce.
