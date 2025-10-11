Muž se měl v pátek vrátit zpět do léčebny z vycházky do 20 hodin. To se nestalo. Okamžitě po něm začali pátrat policisté.

„Do lékařského zařízení byl umístěn v roce 2024 na základě rozhodnutí soudu pro spáchání trestného činu vražda ve stadiu pokusu a to v několika případech. Hledaný by měl být částečně zaléčený, ale medikace nebude fungovat déle než tři dny,“ uvedli policisté. Podle nich je muž vysoce nebezpečný a může zaútočit kdykoliv.

V sobotu se podařilo muže lokalizovat  a policisté jej zadrželi. „Muže našli policisté ve Vrchlického sadech před Hlavním nádražím chvilku po 13. hodině. Jeho zadržení proběhlo bez komplikací, byl eskortován na policejní služebnu a po provedených úkonech bude převezen zpět do léčebny,“ uvedli policisté na síti X.

Nebezpečný schizofrenik už jednou podle servru novinky.cz vraždil. U kyjského rybníka nedaleko Hostavic připravil o život muže. Za jeho vraždu ale nebyl kvůli nepříčetnosti odsouzen. V lednu 2024 se sekerou vrhl na maminku, která vezla kočárek. Těžce ji ublížil, dítě naštěstí vyvázlo bez zranění. Další obětí nebezpečného schizofrenika byl senior, na kterého se vrhl v Kunratickém lese a způsobil mu vážné zranění hlavy.

Po nebezpečném schizofrenikovi, který se nevrátil do bohnické léčebny, policisté pátrali na různých místech Prahy. Dopadli jej nakonec u hlavního nádraží.
