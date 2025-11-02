Dívka (5) vyhodila sestřičku (†21 dní) z okna: Vražda ze žárlivosti?
Holčička (5) vyhodila svojí čerstvé narozenou sestru z okna. Bylo jí pouhých 21 dní. Nezodpovědná matka je nechala o samotě a dívka žárlila na novorozeného sourozence. Rozhodla se, že ho hodí ze 4. patra panelového domu.
Tragická a nepochopitelná událost se odehrála v ruské vesnici Vasiljevo. Matka nechala dcerky samotné doma, když byl otec v práci. Starší dívka nejspíš žárlila, že je s ní v bytě i její novorozený sourozenec a rozhodla se jednat. Hodila ji z 12 metrové výšky na beton před činžovním domem.
Svědci vypověděli, že z chodníku viděli dívenku křičet z okna a na zemi před domem spatřili nehybné nemluvně. Pohled byl tak strašlivý, že se přihlížejícím podlamovala kolena, podle deníku The Sun. Neprodleně přivolali záchranáře, kteří už mohli pouze potvrdit smrt 21 dní starého miminka.
„Na základě události zahájily vyšetřující orgány trestní řízení podle trestního zákoníku Ruské federace,“ uvedla policie na jejich Telegramu.
Matka by mohla nést odpovědnost za smutnou skutečnost a hrozí jí trestní stíhání za zanedbání péče. Dále se vyšetřuje důvod, proč vlastně dívka malou sestřičku z okna vyhodila, uvedl web Patrika.
„Vyjadřuji soustrast rodině zesnulého dítěte a apeluji na všechny rodiče: Buďte opatrní a nenechávejte děti bez dozoru,“ napsal na sociální sítě starosta obce.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.