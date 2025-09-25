Záhadná smrt miminka v řeckém dovolenkovém ráji: Zemřelo rodičům v posteli
V neděli 21. září v hotelu na Krétě náhle zemřel z nevysvětlitelných důvodů dvouměsíční kojenec. Noc před tragédií se členové rodiny účastnili jako hosté svatby. Když se další den ráno finští rodiče probudili, miminko, které spalo mezi nimi v posteli, už nedýchalo.
Řecká policie zahájila vyšetřování tragické smrti novorozence. Rodiče podstoupili výslech a toxikologické vyšetření, jehož výsledky zatím nebyly zveřejněny. Nepředpokládá se, že byla smutná událost způsobena úmyslně. K případu policie přistupuje jako k zabití z nedbalosti.
Dítě se mohlo mezi rodiči ve spánku udusit kvůli nedostatku místa, uvedlo řecké CNN s odvoláním na koronera. Jedná se ale pouze o spekulace. Výsledky pitvy ještě nepotvrdily oficiální příčinu smrti novorozence.
V tiskové zprávě uvedla policie, že obdržela tísňové volání kolem 11. hodiny dopoledne. Záchranáři dítě okamžitě převezli do zdravotního střediska, kde se snažili ho oživit. Pak ho přesunuli ještě do Všeobecné nemocnice v Chanii, tam však mohli lékaři už pouze potvrdit jeho smrt. Jestli budou rodiče trestně stíháni, se rozhodne, až budou známé výsledky pitvy a ukáže se, jestli mohl v případu hrát roli alkohol nebo jiné omamné látky.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.