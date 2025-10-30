Nové detaily po smrti miminka v pračce: Matka rodila zamčená v koupelně!

Soud obviněné Thi M. ohledně novorozence strčeného do pračky
30. října 2025
Nepochopitelné chování matky, která do poslední chvíle nevěděla o svém těhotenství, se stále vyšetřuje. Porodila zamčená v koupelně a dítě pak zavřela do pračky společně s dalším oblečením. Na povrch vyplouvají další detaily z šokujícího případu.

Slovenská čtyřnásobná matka Thi M. (40) porodila doma v Bratislavě v koupelně a čerstvě narozené dítě zavřela do pračky. Sama měla po porodu komplikace a jela do nemocnice se silným krvácením. Lékařům se situace nezdála, tak zavolali policii.

Žena nejspíš prodělala kryptické těhotenství. V takovém případě není doopravdy do poslední chvíle zřejmé, jestli čeká dítě. Těhotnou nedoprovázejí silné nevolnosti, nepřijde o menstruaci a necítí únavu. Obviněná matka údajně do poslední chvíle netušila, že pod srdcem nosí další život.

Když začala rodit, zpanikařila. Zamkla se do koupelny, kde byla celou dobu sama a nikoho k sobě nepustila. Po narození dítě nekontrolovala. Zabalila ho do ručníku, strčila do pračky společně s dalším oblečením a zavřela jí.

„Byla jsem velmi vystrašená, zpanikařila jsem, silně jsem krvácela. Dítě, které neplakalo, jsem položila do ručníku a nekontrolovala jsem jeho stav,“ vypověděla matka podle PLUS Jeden Deň. Připustila, že možná dítě strčila do pračky, ale nebyla si tím jistá. V tu chvíli se jenom bála, že ona sama umře.

Policie si po příjezdu do domu všimla zaroseného skla pračky. Po otevření v ní našla oblečení od krve a nakonec i bezvládné tělíčko. Miminku už nebylo pomoci. Přesnou příčinu smrti nebylo možné určit. Na těle dítěte nebyly nalezeny žádné známky násilí ani nemělo zlomené kosti. Situace se stále prošetřuje.

