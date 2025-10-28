V Bratislavě našli mrtvé miminko v pračce: Matka popsala hrůzný porod! Doma měla návštěvu
Kriminalisté stále vyšetřují nález mrtvého novorozence, kterého našli v pračce v jednom z bratislavských bytů. Matku obvinili z vraždy! Ta poprvé od nálezu tělíčka promluvila.
Thi M. (40), čtyřnásobná matka, čelí soudu a na povrch vyplouvají nové a šokující informace ohledně jejího tajného porodu doma v koupelně. Její partner ani ona sama prý netušili, že je těhotná. Porod přišel, když u nich zrovna byla návštěva a rodička byla nucená jít do koupelny, kde se zavřela na dlouhou dobu. Hosté mezitím odešli.
„V momentě, kdy se to stalo, jsem měla velké bolesti. Mrzí mě to. Odpadávala jsem a ztrácela vědomí. Nedokázala jsem už myslet na dítě,“ vypověděla před soudem podle deníku Plus JEDEN DEŇ.
Žena má vietnamský pas a bydlí v Bratislavě. „Do práce nechodím. Zůstala jsem doma. Můj manžel se rozhodl zůstat se mnou. Spolu s námi v bytě žijí i naše čtyři děti,“ prozradila o svém soukromí. K soudu ji doprovázela rodina a plno přátel. Všichni se zahalovali, aby jim nebylo vidět do obličeje.
Nešťastná matka nejspíš prodělala kryptické těhotenství, při kterém těhotná žena do poslední chvíle neví, že čeká dítě. Nemá žádné příznaky a zvětšování břicha může přisuzovat nadýmání nebo příbytku váhy.