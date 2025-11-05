Hasič odkryl „Jihlavský gang“: Při fingované vraždě se počůral strachy
Byl tím, který poprvé upozornil na skupinu vyděračů, která z obětí vylákala zhruba 25 milionů korun. Movití lidé měli investovat do výnosných, ale nelegálních, kšeftů, vklad se jim ale nikdy nevrátil. Navíc je, aby mlčeli, gang zapletl do zinscenovaných vražd. Bývalý hasič Květoslav má z toho, co prožil, dodnes trauma.
Vše začalo tím, že si chtěl Květoslav k důchodu přivydělat. Upsal se k tomu, že bude dělat řidiče vymahačům, zkušeným kriminálníkům, Liboru H. a Milanu Ch. Ti se seznámili v borské věznici v Plzni, kde si Milan odpykával trest za odklízení mrtvol pro devadesátkový gang. Libor H. v devadesátkách pro změnu zavraždil svého kumpána, mrtvole pak odřezal ruce a hlavu a torzo spálil.
Od řidiče kriminálníků byl jen krůček k „výhodnému“ investování. Vložil milion do obchodu s cigaretami, neviděl už ani korunu. Aby mlčel, měl se stát aktérem vraždy. Co se onoho osudného dne v roce 2018 na lesní cestě u Hojkova na Jihlavsku odehrálo, popisuje server Seznam Zprávy.
Milan před vyděšeným Květoslavem předstíral, že zastřelil dodavatele cigaret. Vše bylo s údajnou obětí domluvené a fingované. Oba kriminálníci pak hasiče uklidňovali, že se o tělo postarají. „Já jsem se tam počůral strachy. Byl jsem u hasičů, lidi jsem zachraňoval. A přede mnou najednou někoho zabili,“ popisoval. Po několika měsících vše oznámil policii.
Tím odstartovala série zadržení, z Libora H. se ale stal spolupracující obviněný. Prý se snažil shodit vinu i na hasiče. Ten si roky myslel, že překupník cigaret je opravdu po smrti. Dodnes má z otřesného zážitku trauma. Milan Ch. byl tou dobou již mrtvý - zemřel roku 2020 na srdeční příhodu.
Server Seznam Zprávy popsal i případ korunního svědka vyděračské kauzy, kterého zanedlouho čeká soud. Usvědčit má z vyděračských akcí a fingovaného mordu jihlavského advokáta a mísntího podnikatele. Ti tvrdí, že s gangem nic společného neměli.
Korunní svědek Jan M., sám též obviněný, teď prohlásil, že lhal a byl k tomu donucený právě spolupracujícím obviněným Liborem. Vše už měl oznámit kriminalistům v Národní centrále proti organizovanému zločinu. Na Janově svědectví prý ale založila obžalobu státní zástupkyně.
„U výslechů mi napovídala, co mám dělat. Dopředu mě instruovala,“ tvrdí Jan. Řekl by prý pravdu, kdyby se nebál o život. Žalobkyně to, že by jej naváděla, odmítla. Gang měl obrat mezi roky 2015 až 2021 devět obětí o zhruba 25 milionů korun.
Zčásti šlo o „výhodné“ investice, další miliony pak údajně vybírali členové skupina na úplatky „kriminalistům“, kteří vyšetřují vraždy. Do těch byly oběti zataženy, vše ale bylo předem zinscenované a nahrané. Nebožáci ale věřili, že se podíleli na skutečných mordech.
