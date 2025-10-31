Antona F. zadrželi kvůli vraždě Čecha v Chorvatsku: Hrozí útěk do ciziny!
Podnikatel Anton F. zůstává nadále ve vazbě v Chorvatsku, kde mu soudkyně zamítla propuštění na kauci. Chorvatské úřady jej podezírají z vraždy českého obchodníka Alexe Burkova, který se letos v červnu ztratil během potápění u ostrova Vir. Tělo zmizelého se dosud nenašlo a vyšetřování pokračuje.
Chorvatský soud v Zadaru rozhodl, že podezřelý muž zůstane nadále ve vazbě. Jako první o tom informoval Radiožurnál. Vyšetřující soudkyně prodloužila zadržení až do 24. prosince z důvodu rizika útěku i možného opakování trestné činnosti. Soudkyně konstatovala, že vzhledem k závažnosti obvinění není možné považovat propuštění za přijatelné.
Alex Burkov (38), podnikatel s ukrajinskými kořeny a českým občanstvím, zmizel začátkem července 2025 při potápění u ostrova Vir. Naposledy byl ve společnosti Antona F., Slováka působícího v Česku v oblasti billboardové reklamy. Ten policii vypověděl, že motorový člun, na němž se pohybovali, předal neznámému muži kvůli poruše motoru. Vyšetřovatelé však jeho vysvětlení odmítají a mají za to, že se plavidla zbavil poté, co Burkova zabil z finančních důvodů.
Policie zároveň odhalila podezřelé aktivity jeho spolupracovníků. Krátce po zmizení podnikatele začali požadovat od Burkovových firem desítky milionů korun a usilovali o převzetí společnosti, v níž drželi jen menšinový podíl.
Navzdory rozsáhlému pátrání se tělo pohřešovaného muže dosud nenašlo.
Anton F. měl už v minulosti problémy se zákonem. Byl spojován se slovenským podsvětím a v Česku i na Slovensku čelil obviněním z vydírání, manipulace s účetnictvím a provozování stovek nelegálních billboardů. V souvislosti s případem Alexe Burkova je nyní vyšetřován pro podezření z vraždy.
Chorvatská policie pokračuje v pátrání a snaží se zjistit, co se na moři u ostrova Vir skutečně odehrálo. Případ může dospět k obžalobě i bez nalezení těla, pokud budou k dispozici dostatečné nepřímé důkazy. Rodina zmizelého podnikatele stále doufá, že se pozůstatky podaří najít, a nabízí finanční odměnu za jakékoli informace, jež by vedly k objasnění tragického případu.
