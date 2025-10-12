Bývalý soudce Kafka dluží miliony: Brutálně mě vydírali, tvrdí
Bývalý soudce Roman Kafka čelí obvinění z masivního podvodu. Přátelům i kolegům dluží více než 12 milionů korun. Na začátku března vyšetřování zkomplikovalo jeho náhlé zmizení. Dopaden byl o dva týdny později v Chorvatsku. Svou vinu zpětně nijak nepopírá, tvrdí však, že ho k půjčkám dovedlo údajné brutální vydírání.
Sám Kafka by prý svůj případ z pohledu soudce klasifikoval stejně jako obžaloba. Tedy jako podvod, uvedl v rozhovoru pro iRozhlas. K nelegálnímu činu ho však prý dovedlo údajné brutální vydírání. Celý případ se podle něj začal psát zhruba před šesti lety. V roli státního zástupce se účastnil soudu k případu únosu dcery bohatého podnikatele ze Zlínska. Za mříže zamířil muž, který se nakonec ukázal jako nevinný.
Inspekce tehdy prověřovala, jestli někdo z vyšetřovatelů nepochybil a na kobereček zamířil i Kafka. I když se žádné porušení zákona neprokázalo, v jeho životě se prý od té doby začaly dít podivné věci. Bývalý soudce tvrdí, že se stal terčem pronásledování. „Byl jsem osloven na ulici neznámými lidmi, byli to dva Češi a hovořili o tom, že jsem si udělal jako státní zástupce řadu nepřátel a že ne všichni mi to odpustili,“ řekl z vazby.
Výhrůžky se prý stále stupňovaly a po čase po něm vyděrači měli začít požadovat peníze. Kafka tvrdí, že jejich požadavky nejdříve odmítal, což vyústilo v brutální násilí. „Údery do různých částí těla, nikdy do obličeje podotýkám, ale do různých částí těla,“ popsal. Použili na něj prý i taser. Nátlaku po chvíli přeci jen podlehl a začal prý platit. A když došly osobní i rodinné peníze, začal si půjčovat.
Neuvěřitelný příběh a luxusní party
Rozum zůstává stát nad tím, proč údajné roky trvající vydírání Kafka nikdy neohlásil. Tvrdí, že se o to nejméně třikrát pokusil. Při prvním pokusu ho prý vyděrači před policejní stanicí zatáhli do dodávky a opět brutálně zmlátili. Další dva pokusy o řešení svého problému prý učinil přes své známé u policie. Ti se však podle jeho slov báli případ převzít.
S odstupem času uznal, že měl případ řešit jinak, rozhodování mu však zastínil strach. „Byl jsem pod čím dál větším tlakem. Nabyl jsem dojmu, že mají za sebou minimálně policejní nebo speciálně vojenský výcvik,“ uvedl. Případem se v současnosti zabývají policisté, kteří jeho verzi příběhu prověřují.
Najevo vyšly i luxusní drahé večírky, které Kafka během údajného brutálního vydírání pořádal. Konkrétně šlo třeba o koncert Dalibora Jandy. Vehementně však odmítá, že by půjčené peníze prohýřil. „Za celé ty roky, kdy jsem ty akce pořádal, mě to stálo maximálně statisíce dohromady,“ řekl. Akce mu prý pomáhaly s uvolněním tlaku a jejich výdělek šel na charitu.
Dramatický útěk do Chorvatska
Případ se do širšího povědomí veřejnosti dostal v březnu. Kafka tehdy beze stopy zmizel a policie po něm musela pátrat. Nakonec se ukázalo, že se skrýval v Chorvatsku. Odtud telefonicky poprvé vylíčil svůj neuvěřitelný příběh a o dva dny později skončil v poutech. Od dubna je bývalý soudce ve vazbě.
Svou vinu nepopírá. Doufá však, že soud přihlédne k jeho verzi příběhu, kdy si peníze neměl půjčovat pro sebe, ale jednal v krajní nouzi a ve strachu o život. „Nepopírám, že se ty skutky staly. Myslím si, že jako trestní právník bych je také kvalifikoval jako podvod,“ přiznal. Se státním zástupcem by se rád dohodl na mírném trestu.
