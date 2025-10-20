Učitelka prožila měsíce teroru: Nezletilí studenti ji znásilňovali, vydírali a okrádali

Policie odkrývá děsivé praktiky, které se odehrávaly v dětském domově v Rakousku.
Policie odkrývá děsivé praktiky, které se odehrávaly v dětském domově v Rakousku.  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
20. října 2025
22:10

Soud v Rakousku v pondělí potrestal několikaletými tresty vězení skupinu nezletilých, kteří několik měsíců vydírali, okrádali a znásilňovali učitelku. Informovala o tom agentura APA s tím, že 15letý Iráčan dostal tři a půl roku nepodmíněného vězení, 17letý Rumun tři roky a 15letý Afghánec 15 měsíců, z nichž pět jako nepodmíněných.

V případu, který otřásl alpskou republikou, se zodpovídá celkem sedm nezletilých, z nichž nejmladšímu bylo 13 let. Nyní vynesené tresty se pak týkají trojice, kterou vyšetřovatelé označili za hlavní násilníky.

Učitelka měla původně dobrovolný vztah s jedním ze skupiny, kterému tehdy bylo 16 let a dnes je o rok starší. Ten se nyní zodpovídá z krádeže kasičky, kterou učitelce v jejím bytě ukradl.

Státní zástupkyně uvedla, že žena učinila řadu špatných rozhodnutí, ale že to byli obžalovaní, kdo situace zneužil. S pomocí kompromitujících fotografií ženu měsíce vydírali a okrádali, trojice hlavních obžalovaných ji rovněž znásilňovala a také zapálila byt.

Video  Richard P. u soudu 30. září 2025  - David Malík
Video se připravuje ...

Témata:
znásilněníučitelkanezletilýstudentvydíráníRakouskovězniceAustria Presse Agentur
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud