Učitelka prožila měsíce teroru: Nezletilí studenti ji znásilňovali, vydírali a okrádali
Soud v Rakousku v pondělí potrestal několikaletými tresty vězení skupinu nezletilých, kteří několik měsíců vydírali, okrádali a znásilňovali učitelku. Informovala o tom agentura APA s tím, že 15letý Iráčan dostal tři a půl roku nepodmíněného vězení, 17letý Rumun tři roky a 15letý Afghánec 15 měsíců, z nichž pět jako nepodmíněných.
V případu, který otřásl alpskou republikou, se zodpovídá celkem sedm nezletilých, z nichž nejmladšímu bylo 13 let. Nyní vynesené tresty se pak týkají trojice, kterou vyšetřovatelé označili za hlavní násilníky.
Učitelka měla původně dobrovolný vztah s jedním ze skupiny, kterému tehdy bylo 16 let a dnes je o rok starší. Ten se nyní zodpovídá z krádeže kasičky, kterou učitelce v jejím bytě ukradl.
Státní zástupkyně uvedla, že žena učinila řadu špatných rozhodnutí, ale že to byli obžalovaní, kdo situace zneužil. S pomocí kompromitujících fotografií ženu měsíce vydírali a okrádali, trojice hlavních obžalovaných ji rovněž znásilňovala a také zapálila byt.
