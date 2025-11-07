Polonahá a vyhladovělá se střelnými ranami: Ženu měsíce týralo pět kamarádů...prý ji přestali mít rádi
Brutální chování kamarádů odhalila policie v Texasu. Skupina pěti lidí z jedné rodiny připoutala řetězy ženu na dvorku a několik měsíců ji týrala nepředstavitelným způsobem. Oběť si prošla hladověním, bitím, ponižováním a musela čelit i střelným ranám.
Děsivým traumatem si musela projít žena v texaském Austinu. Žila se skupinou svých pěti přátel, kteří byli vzájemně příbuzní, ale jednoho dne se všechno šeredně zvrtlo. Kamarádi se rozhodli, že už ženu nemají rádi a dali jí jejich pocity najevo ohavným způsobem.
Připoutali ji ke sportovní konstrukci na dvorku, kde nebyla žádným způsobem chráněná a neměla, jak utéct. Několik měsíců ji vystavovali fyzickým i psychickým extrémům. Když se snažila utéct nebo volat o pomoc, čekal ji brutální trest, uvedl deník New York Post.
Jako zázrakem se jí nakonec 30. října povedlo kontaktovat policii. Když záchrana dorazila, našla ženu od pasu dolů nahou a velmi podvyživenou. Měla modřiny, problémy se zrakem, a dokonce několik otevřených ran. Její stav odpovídal dlouhodobému útlaku.
Ke spoutané oběti museli přijet i hasiči, aby ji osvobodili. Když pět násilníků zjistilo, co se děje, pokusili se o útěk. V domě police našla tři malé děti, které patřily páru ze skupiny. Jeden z nalezených synů (4) popsal, že tatínek ženu střelil kdykoliv neposlouchala nebo zlobila. Maminka se údajně měla celou dobu koukat, informoval server LAD bible. Výpověď potvrdily střelné rány na těle oběti.
Skupinu podezřelých, ve věku od 21 do 51 let, policie zatkla a obvinila z únosu s přitěžujícími okolnostmi. Všichni jsou pod dohledem ve vězení a v následujících týdnech bude probíhat soud. Zároveň stále pokračuje vyšetřování, uvedli texaští policisté na webu.
