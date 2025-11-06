„Prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu po komunikacích, své psy veďte výhradně na vodítku a udržujte pořádek v okolí domů,“ upozornila mluvčí hodonínské radnice Markéta Vavrysová.

Mladí divočáci řádili v České Lípě: Prohnali se městem a zavítali i do divadla

Centrem České Lípy se prohnala skupinka mladých divokých prasat, zatoulala se i do divadla.

Radnice apeluje zejména na důsledné zavírání nádob na bioodpad, neboť zvěř přitahují zejména zbytky potravin. „Odpad rozhodně neodkládejte ani mimo kontejnery,“ přidala ještě upozornění mluvčí.

Jelikož se jedná o obytnou zónu, myslivci tam případně střelbou na divokou zvěř zasáhnout nemohou. Lokalitou tak projíždějí po setmění policejní hlídky, které mají za úkol cíleně plašit zvěř.

VIDEO: Rodinka divočáků v Mostě zabloudila do města.

Rodinka divočáků v Mostě zabloudila do města.


Rodinka divočáků v Mostě zabloudila do města.