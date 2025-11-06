„Prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu po komunikacích, své psy veďte výhradně na vodítku a udržujte pořádek v okolí domů,“ upozornila mluvčí hodonínské radnice Markéta Vavrysová.
Radnice apeluje zejména na důsledné zavírání nádob na bioodpad, neboť zvěř přitahují zejména zbytky potravin. „Odpad rozhodně neodkládejte ani mimo kontejnery,“ přidala ještě upozornění mluvčí.
Jelikož se jedná o obytnou zónu, myslivci tam případně střelbou na divokou zvěř zasáhnout nemohou. Lokalitou tak projíždějí po setmění policejní hlídky, které mají za úkol cíleně plašit zvěř.
VIDEO: Rodinka divočáků v Mostě zabloudila do města.
