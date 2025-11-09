Smrt na Tenerife: Vlny smetly turisty, zemřeli 3 lidé
Silné vlny, které v sobotu zasáhly španělský ostrov Tenerife, si vyžádaly už tři oběti – dva muže a ženu. Dalších patnáct osob utrpělo zranění poté, co je přílivová vlna strhla do moře. Úřady varují před silným větrem a nebezpečím na pobřeží.
Na tři vzrostl počet obětí na španělském ostrově Tenerife, který v sobotu 8. listopadu zasáhly silné vlny. Dalších 15 lidí zůstává podle záchranářů zraněno, napsala agentura AP.
Přílivová vlna zabila jednu ženu s dvěma muži a zranila několik dalších osob, které silné vlny strhly do Atlantského oceánu. Stalo se tak v obcích La Guancha a Puerto de la Cruz na severu a nedaleko správního střediska Santa Cruz de Tenerife na severovýchodě ostrova.
Úřady varovaly obyvatele před přílivovou vlnou a silným větrem. Také jim doporučily, aby nechodili po pobřežních stezkách a nevystavovali se nebezpečí při fotografování a natáčení rozbouřeného moře.
Tenerife je největší ze sedmi španělských Kanárských ostrovů, které leží na severozápadě Afriky. Zejména na podzim a v zimě zasahují západní a severní pobřeží ostrovů velké vlny kvůli bouřím v Atlantiku.
