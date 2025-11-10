Tragická smrt v dovolenkovém ráji: Motorkář srazil Čecha, ten na místě zemřel

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: profimedia.cz)
Autor: rv - 
10. listopadu 2025
13:12

Tragická nehoda se odehrála o víkendu nedaleko chorvatského Zadaru. V oblíbeném dovolenkovém letovisku Sveti Filip i Jakov srazil motorkář (36) chodce, Čecha (†44). Ten neměl šanci přežít.

Motorkář, podle informací serveru 24sata restauratér z Biogradu, jel jako zběsilý. Chodce, Čecha, měl srazit v rychlosti 168 km/h. Ten na místě zemřel, vážně zraněný motorkář bojuje v nemocnici o život.  

Čech podle serveru Index přecházel mimo vyznačený přechod. Tam do něj chorvatský řidič motorky najel a usmrtil ho. Sám spadl, klouzal několik metrů a zastavil se až o betonovou zeď.

Při nárazu utrpěl život ohrožující zranění. S poraněnou hlavou a páteří skončil v zadarské nemocnici. Silnice byla kvůli vyšetřování nehody dlouhé hodiny uzavřená.

Video  Jedno z videí, které pořídil italský motorkář v Rumunsku před fatálním útokem medvěda.  - Facebook
Video se připravuje ...

Témata:
silnicenemocnicemotorkářčechzraněníchodecsrazilChorvatskorestauratérsmrtZadar
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud