Tragická smrt v dovolenkovém ráji: Motorkář srazil Čecha, ten na místě zemřel
Tragická nehoda se odehrála o víkendu nedaleko chorvatského Zadaru. V oblíbeném dovolenkovém letovisku Sveti Filip i Jakov srazil motorkář (36) chodce, Čecha (†44). Ten neměl šanci přežít.
Motorkář, podle informací serveru 24sata restauratér z Biogradu, jel jako zběsilý. Chodce, Čecha, měl srazit v rychlosti 168 km/h. Ten na místě zemřel, vážně zraněný motorkář bojuje v nemocnici o život.
Čech podle serveru Index přecházel mimo vyznačený přechod. Tam do něj chorvatský řidič motorky najel a usmrtil ho. Sám spadl, klouzal několik metrů a zastavil se až o betonovou zeď.
Při nárazu utrpěl život ohrožující zranění. S poraněnou hlavou a páteří skončil v zadarské nemocnici. Silnice byla kvůli vyšetřování nehody dlouhé hodiny uzavřená.
