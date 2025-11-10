Masivní vzpoura v ekvádorské věznici: 31 mrtvých!
Nejméně 31 vězňů zemřelo při nedělních nepokojích ve věznici na jihozápadě Ekvádoru. V pondělí to s odvoláním na úřady napsala agentura Reuters. V září si podobné incidenty vyžádaly dalších 31 mrtvých, včetně dozorce.Vzpouru vyvolal přesun trestanců do nového zařízení s maximální ostrahou.
Vězeňská správa o víkendových událostech bez dalších podrobností uvedla, že v zařízení v přístavním městě Machala bylo 27 vězňů udušeno či oběšeno. Informovala také o čtyřech úmrtích v jiném incidentu, který dostala pod kontrolu policie.
Minulý měsíc ekvádorská média informovala, že 22. září po střetu dvou gangů ve věznici v Machale zemřelo 13 lidí a jeden dozorce a dalších 14 osob bylo zraněno. O tři dny později se v zařízení ve městě Esmeraldas na severu země střetli členové dvou konkurenčních gangů, což vyústilo ve smrt nejméně 17 vězňů.
Osmnáctimilionový Ekvádor, který leží mezi dvěma největšími světovými vývozci kokainu - Kolumbií a Peru, zažívá v posledních letech nebývalou vlnu násilí kvůli bojům mezi gangy napojenými na mexické a kolumbijské kartely. Ekvádorské gangy se střetávají i ve věznicích, v nichž při násilnostech od roku 2021 zemřelo podle agentury EFE asi 600 vězňů.
Boje drogových gangů v ekvádorských věznicích vedly loni v lednu prezidenta Daniela Nobou k vyhlášení takzvaného stavu vnitřního ozbrojeného konfliktu a k přijetí řady opatření proti rostoucí kriminalitě, z nichž některá loni v dubnu podpořili Ekvádořané v referendu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.