Bohuslav zmizel před dvěma lety: Mrtvého seniora našli v nádrži!
Dva roky hledali policisté a blízcí Bohuslava (†78) ze Starče na Třebíčsku. Teď je pátrání u konce. Torzo těla našli speciálně vycvičení psi a následně podvodní dron v nádrži Markovka, vzdálené od obce asi osm kilometrů. Genetické testy potvrdily, že se skutečně jedná o ostatky pohřešovaného důchodce.
Seniora naposledy viděli v centru obce Stařeč koncem srpna 2023. Důchodce, který se hůře pohyboval, v osudný den odjel z restaurace na elektrickém vozíku domů, tam ale nedorazil a zmizel. Rodina ztraceného marně hledala, obrátila se na policii. Rozjelo se velké pátrání, vzlétl policejní vrtulník. Muže ale nenašli.
Už tehdy ale policisté zjistili, že důchodce se pohyboval právě v okolí nádrže Markovka a mohl tak do ní sjet. Jenže ani opakovaná pátrání potápěčů nikam nevedla. Nádrž je rozlehlá, hluboká, okolní terén je členitý. Zadařilo se až koncem října poté, co se další akce účastnili i z Prahy povolaní psovodi se speciálně vycvičenými psy na vyhledávání lidských ostatků po d hladinou.
„Naši psovodi s těmito psy po krátké době jízdy na člunu detekovali konkrétní místo, kde by se mohlo vyskytovat tělo pohřešovaného muže,“ uvedl šéf pražských policejních kynologů Pavel Kos. Speciální podvodní dron vodních záchranářů pak na označeném místě našel vozík a ostatky pohřešovaného.
„V hloubce sedmi metrů se tak podařilo nalézt torzo těla muže a poté z bahna vytáhli také elektrický vozík,“ dodala policejní mluvčí Dana Čírtková. Kriminalisté nařídili soudní pitvu. Genetická analýza potvrdila, že se skutečně jedná o pohřešovaného seniora.
Pátrání tak bylo po více než dvou letech ukončeno. Policisté poděkovali veřejnosti a dobrovolníkům, kteří od první chvíle pomáhali s hledáním ztraceného důchodce.
