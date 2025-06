Závod s časem: Detektivové zahájili nové pátrání po Maddie!

Po měsících ticha se německá policie rozhodla znovu rozjet pátrání po ztracené Maddie McCanové. Akce plánují zahájit v úterý, a to na místě, kde byla Maddie naposledy spatřena. Státní zástupci údajně závodí s časem. Proč?

Německá policie po delší nečinnosti znovu zahájila kroky k objasnění asi nejznámějšího případu zmizení vůbec. V úterý zahájí novou pátrací akci, která má za cíl najít stopy vedoucí k tělu Maddie McCanové.

Jak uvedl deník The Sun, třídenní pátrání by mělo proběhnout mezi pláží Praia da Luz, kde malá holčička v roce 2007 zmizela, a domem poblíž rekreačního střediska, kde v tu dobu žil hlavní podezřelý Christian B. Odsouzený si v tuto chvíli odpykává trest za znásilnění. Propuštěn by měl být už letos v září. A právě toho se údajně bojí státní zástupci.

Během let už došlo k mnoha velkým pátracím akcím. Policii se ale zatím nikdy nepodařilo najít přesvědčivé stopy, které by k nálezu holčičky vedly. „Všechny indicie, které máme a které vám nemohu říct, poukazují na to, že Madeleine je mrtvá,“ uvedl už v roce 2020 prokurátor Hans Christian Wolters pro server Sky News.

Během let vyšetřovatelé pracovali s mnoha možnými teoriemi zmizení. Mezi ně patří například scénář, že se holčička stala obětí obchodníků s dětmi. Maddie mohla jistým truchlícím rodičům sloužit jako náhrada za mrtvé dítě.

Středem zájmu vyšetřovatelů se po jistou dobu stali také samotní rodiče Maddie. V červenci 2017 bývalý policista Goncala Amarala tvrdil, že manželé únos dcery pouze předstírali, aby zakryli její smrt. Slavná kontrarozvědka MI5 měla prý pomoci s ukrytím těla. Rodiče následně bývalého detektiva neúspěšně žalovali pro pomluvu.