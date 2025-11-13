Hanbaté fotky a sex: Učitelka sváděla malého chlapce (12)
Americká asistentka učitele z Wisconsinu flirtovala s malým chlapcem (12). O pár let později s ním měla mít nelegální sex. Teenager byl přitom stále pod ochranou zákona! Opakovaně s ním měla styk a posílala jemu i jeho kamarádům hanbaté fotky.
Stephanie Jensenová (41), asistentka učitele na místní škole, měla údajně sex s chlapcem potom, co mu posílala své nahé fotografie. Celý poměr začal, když nezletilému bylo 12 let a chodil do osmé třídy. V té době s ním koketovala, přestože podle výpovědi oběti, znala dobře jeho věk, uvedl deník Mirror.
Mladík popsal, že měl s asistentkou poprvé sex ještě předtím, než mu bylo 16 let (ve Wisconsinu je pohlavní styk legální od 18 let, pozn. red.). Styk měli opakovaně od chlapcových 15 do 17 let, informoval server New York Post.
Chlapec uvedl, že asistentka učitele dlouhodobě zasílala nahé fotky jak jemu, tak i jeho stejně starým kamarádům. Jensenová odmítla obvinění ze sexu s nezletilým, ale přiznala, že sdílela své hanbaté fotky, uvedlo ABC.
Podle stížnosti, zadržená asistentka s policisty bojovala, když ji přijeli zatknout. Krom jiného ji obvinili z držení dětské pornografie, lákání dětí a sexuálního napadení dítěte. Škola se od ní okamžitě distancovala a o její budoucnosti rozhodne v blízké době soud.
