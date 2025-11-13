O Bůču (9) se už panička nemohla starat. Start do nového života mu usnadnily Blesk tlapky
Přátelský kříženec Bůča osiřel poté, co jeho panička skončila v léčebně. Do útulku přišel zanedbaný, péče o něj včetně operace vyšla na desetitisíce. Blesk tlapky ji útulku proplatí ze sbírky na Donio, do které přispívají čtenáři Blesku.
Původní majitelka měla Bůču ráda, péči o něj už ale nezvládala. Na popud sociální pracovnice se ho proto ujali v tachovském útulku U Šmudliny. „I když paní pejska milovala, s postupujícím věkem a slábnoucí myslí, ho zanedbávala,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová. „Byl velmi obézní a plný blech, od kterých měl krvavé rozkousané rány po celém těle. Dostávali jsme ho z toho několik týdnů,“ popsala.
Nutná kastrace
Dobrovolníci museli s Bůču koupat ve speciální lázni a jezdit s ním několikrát v týdnu na kontroly. „Bylo to finančně náročně, vyšlo to na 20 000 korun. Pak navíc přišla zpráva, že má špatné výsledky sona prostaty, takže jsme ho museli nechat vykastrovat. Jsme vděční, že nám s těmito náklady pomohou Blesk tlapky,“ řekla Gabriela.
Už má domov
Příběh roztomilého a velmi přátelského Bůči má i šťastný konec. Lidem se líbil, byl o něj velký zájem, a tak se v útulku dlouho nezdržel. Po měsíci, hned po vyléčení, odešel do nového domova, kde začal nový život.
Pomoc pro Sixe
Bůča je už druhý pes z tachovského útulku, kterému Blesk tlapky pomohou. Prvním byl Six, který se dostal do útulku v podobně zanedbaném stavu. Byl podvyživený a měl silné průjmy. Jeho původní majitel ho krmil zbytky od oběda, což mu poškodilo zažívání. V útulku ho postupně stabilizovali a našli mu i nový domov na Křivoklátsku. Kastraci za 10 712 korun, kterou ještě před odchodem podstoupil, mu rovněž proplatily Blesk tlapky ze sbírky na Donio.
Desítky tisíc
Právě náklady na veterinární péči tvoří obvykle největší položku ve výdajích útulků. „Často se stává, že i u psa, který se na první pohled zdá zdravý, odhalí testy vážné problémy. A my pak z veteriny odcházíme s fakturou na několik tisíc. Když pak máme takových psů více, jsme rázem na desetitisících,“ popsala Gabriela s tím, že o to víc si váží pomoci čtenářů, kteří do sbírky Blesku na Donio přispívají. „Moc všem děkujeme, ceníme si toho, velmi nám to pomohlo,“ dodala.
Pokud chcete i vy podobným, jako jsou Bůča a Six pomoci, můžete přispět libovolnou částkou do sbírek Blesku určených na finančně náročné operace a krmení pro útulky. Všem, kteří se do nich zapojili, děkujeme.
