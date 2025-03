Dívku (12) opakovaně znásilňovala skupina chlapců: Útoky si natáčeli

K děsivým činům docházelo v období od února do června 2023 na různých místech Vídně. Celkem 17 mladíků čelí obvinění, že dívku opakovaně znásilňovali a nutili ji k sexuálnímu styku. Útoky si natáčeli na mobilní telefony.

Vyšetřovatelé uvedli, že mezi podezřelými jsou chlapci rakouské, italské, bulharské, srbské, turecké a syrské národnosti. Většina z nich je nezletilá. Nejstaršímu je 19 let, dvanáct chlapců je ve věku 14 až 18 let, a dva dokonce mladší 14 let. Případ vyšel najevo až v říjnu 2023, kdy se dívka svěřila matce a ta vše oznámila policii.

Prvním odsouzeným v případu se stal osmnáctiletý Afghánec Wais S., který byl dívčiným „přítelem“. Věděl, že je dítě, přesto ji sexuálně zneužíval a přivedl do jiného stavu. Když dívka otěhotněla, nutil ji k potratu pod pohrůžkou zveřejnění intimních videí.

Rakouský server PULS 24 uvedl, že během vyšetřování kriminalisté objevili v jeho telefonu šokující důkazy: TikTok účet, na němž zveřejňoval videa zaměřená na vydírání a veřejné zostuzení oběti. Na některých videích se dívka zdá být pod vlivem drog. Na jiných se nahá choulí na zemi. Za své odporné činy byl Wais S. odsouzen pouze k podmíněnému trestu ve výši 15 měsíců a pokutě v přepočtu 19 tisíc korun.

Dalším z obviněných byl i šestnáctiletý Syřan. Ten měl dívku rovněž znásilnit a později ji vydírat záznamem z útoku. Při soudním jednání ale tvrdil, že netušil, že jí bylo teprve dvanáct let, prý „vypadala starší“. Soud mu nakonec uvěřil a zprostil jej obvinění ze znásilnění, popsal rakouský deník Die Presse.

„Dívka mohla křičet o pomoc, nebo měla možnost kousnout,“ hájil svého klienta chlapcův právník, k velké nevoli přítomné matky oběti. Podle právníka byl také mladý Syřan obviněn „pouze“ z jednorázového sexuálního kontaktu a nepodílel se na několikaměsíčním trápení dívky.

Rozhodnutí soudu je přesto zarážející i proto, že samotná oběť při výsleších uvedla, že ke styku došlo proti její vůli: „Několikrát jsem řekla, že nechci. Chytil mě za hlavu. Neviděla jsem východisko,“ popsala soudu.