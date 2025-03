Matka popsala zoufalý boj o záchranu dětí ve Veľkém Šariši: Strašně křičely! Hořící babička držela miminko

K obrovské tragédii došlo během čtvrteční noci v osadě nedaleko Prešova. O život přišly čtyři děti a jedna seniorka. Matka Mária popsala průběh hrůzné události redaktorovi TV JOJ. Ten den prý po oslavě se sestrou obdarovala děti novým oblečením a pak vysedávala doma.

„Šla jsem pro vodu, chtěla jsem ji převařit pro nejmladšího,“ popsala okamžiky před vypuknutím požáru. „Když jsem otevřela dveře, už tam byly plameny,“ pokračovala s tím, že zevnitř se ozývalo volání o pomoc.

Mária přišla o všechny své blízké

„Strašně křičely. Babička ještě vzala to nejmenší dítě. Ale už jí hořely nohy,“ popsala Mária strašné momenty. Zoufale se snažila děti zachránit. Oheň byl ale neúprosný. Jakmile vešla dovnitř, spadl jí na hlavu hořící kus konstrukce. „Myslela jsem, že taky shořím.“ Sama utrpěla vážná poranění na tváři. Z plamenů se jí podařilo vytáhnout dětský kočárek. Domnívala se prý, že v něm je její nejmladší dítě. Bohužel tam ale nebylo... „Nemám už nikoho,“ uzavřela zdrceně.

Sbírka na pohřeb

Mária zde bydlela tři roky, její nejmladší dítě měla s mužem, který skončil ve vězení. Požár zničil všechno, co měla, a nyní nemá ani prostředky na pohřeb dětí. Místní úřady teď hledají řešení, jak zajistit důstojné poslední rozloučení. Probíhá sbírka, do které chce přispět i stát. „Vím, že už probíhá sbírka, a i já osobně do ní přispěji. Postaráme se o to, aby děti i jejich prababička byly důstojně pohřbeny,“ vyjádřil se pro TV JOJ vládní zmocněnec pro romské komunity Alexander Daško.

Mladík varoval ostatní

O záchranu dětí se pokoušel i mladý muž Jozef, který přiběhl na pomoc. „Snažil jsem se lehnout na zem a nějak se tam dostat, ale už to nešlo. Malá mi podávala ruku, chtěla, abych ji vytáhl, ale už se nedalo nic dělat,“ popsal bezmoc. Chlapec se sice k dětem nedostal, ale pomohl zachránit lidi z okolních domů. „Spali. Nikdo nevěděl, že hoří,“ líčil. Běhal od domu k domu a varoval ostatní.

Několik místních přišlo o příbytky a 18 lidí bylo z bezpečnostních důvodů evakuováno. Hasiči oznámili, že na místo vyslali experty na zjišťování příčin vzniku požáru. Policie zahájila stíhání ve věci trestného činu usmrcení, což je obvyklý postup při vyšetřování podobných neštěstí.