Záhadná smrt na zaoceánské lodi: Anna (†18) si už své sny nesplní
Měl to být výlet za odměnu uprostřed posledního ročníku na střední škole. Pro 18letou dívku z Floridy, která milovala život, však skončil tragédií a své sny si už nesplní. Zemřela na palubě luxusní zaoceánské lodi.
Mladá dívka Anna Kepnerová (†18), která byla vynikající studentkou a ve svém volném čase pomáhala v domově pro seniory, se na vysněnou plavbu na populární lodi Carnival Cruise Line velmi těšila. Vybrala si okružní plavbu z přístavu v Miami do Karibiku a plánovala zde nabrat nové síly na dokončení střední školy. Poté chtěla nastartovat kariéru v americké armádě, kam úspěšně absolvovala několik testů. Osud tomu však chtěl jinak.
Nouzový stav na palubě
Od 8. listopadu vyšetřuje FBI, která si případ z mezinárodních vod vzala pod křídla, smrt pasažéra na palubě a oním pasažérem je právě mladičká Anna! Deník Bild uvedl, že na poslední den plavby byl přes palubní rozhlas na palubě vyhlášen nouzový stav a hosté byli informováni, že některé oblasti budou dočasně uzavřeny z důvodu vyšetřování. Podrobnosti o příčině smrti zatím nebyly zveřejněny.
Truchlící rodina
Anny rodina je událostí zdrcena a pro deník People se svěřili: „Byla to holka, která milovala lidi. Měla energii a úsměv, který k sobě lidi přitahoval. Pokud byl někdo smutný, dokázala ho rozesmát. Chtěla pomáhat. Chtěla sloužit své zemi a měla svou budoucnost před sebou.“
Mluvčí společnosti Carnival Cruise Line potvrdil, že Federální úřad pro vyšetřování (FBI) vyšetřuje smrt pasažéra. „Policie vyšetřuje smrt hosta, který cestoval na plavbě Carnival Horizon, která se vrátila do Port Miami v sobotu ráno 8. listopadu,“ uvedl mluvčí.
