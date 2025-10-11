Nahá učitelka ze sprchy lákala studenta na sex: Hrozí jí až pět let!

11. října 2025
15:26

Americká učitelka sváděla svého nezletilého studenta. Zahájila s ním videohovor, když byla nahá ve sprše a ukazovala mu poprsí. Údajně se s ním chtěla domluvit na schůzce za účelem sexu. Čelí obvinění z trestného činu.

Krystal Simsová (30), Američanka z Kentucky, čelí obvinění za svádění nezletilého chlapce. Poprvé se setkali, když mu suplovala hodinu. Mladík si ji přidal do přátel na sociální síti snapchat. Rychle tam spolu zahájili konverzaci a ta se brzy stočila k sexuálním tématům, uvádí deník Daily Mail.

Poslední kapkou byl peprný videohovor, jehož se Krystal účastnila ze sprchy. Ukazovala chlapci své poprsí a údajně si s ním měla domlouvat schůzku s plánovaným sexem. Učitelka tvrdí, že to určitě nebylo předmětem setkání a měli si promluvit o jeho problémovém chování během výuky.

Chlapec si celý rozhovor nahrával, takže nyní slouží jako důkazní materiál. „V hovoru je slyšet, jak se žena ptá, jestli se s ní mladistvý setká,“ napsal vyšetřovatel. „Také jsem se dozvěděl, že při tomto hovoru byli přítomní i další pozorovatelé a uvedli, že viděli prsa výše uvedené ženy,“ konstatoval dále, podle deníku People.  

Žena tvrdí, že mezi nimi nikdy neproběhl fyzický kontakt ani soukromé setkání. Pokud se potvrdí její vina a bude odsouzená, může skončit až na pět let ve vězení.  

Mirek Dušín ( 11. října 2025 16:14 )

Kluk to vykecá ... 👎

