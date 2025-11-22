Drama na vánočním ruském kole v Olomouci: Hasiči museli z kolotoče sundat 34 lidí
Ještě adrenalinovější zážitek, než je samo svezení, mělo včera večer 34 návštěvníků vánočního ruského kola v Olomouci. Kvůli poruše musela být jejich část evakuována pomocí hasičské plošiny.
Ruské kolo, které je jednou z atrakcí vánočních trhů v centru hanácké metropole, se zastavilo v sobotu večer kolem 19. hodiny. V tu chvíli na něm zůstalo uvězněno 34 osob. Provozovatel na místo okamžitě povolal hasiče s výškovou technikou.
„Porucha vznikla kvůli nějakému podpětí v elektrické síti. Kolo sice umožňuje manuálním způsobem všechny lidi bezpečně svézt na zem, vzhledem k povětrnostním podmínkám jsme ale raději zavolali na pomoc hasiče, aby se vše maximálně urychlilo,“ prozradila mluvčí olomouckých vánočních trhů Monika Řehulková.
„Mohu potvrdit, že jsme zasahovali v centru Olomouce na vánočních trzích, kde došlo k poruše na ruském kole. Uvázlo zde asi 34 osob, přičemž část byla evakuována před naším příjezdem. 18 lidí jsme zachránili s pomocí výškové techniky a postupně jsme je dostali dolů do bezpečí,“ sdělil mluvčí olomouckých hasičů Petr Běhal.
Při poruše ani během zásahu nebyl nikdo zraněn. „Všichni hosté kola jsou v naprostém pořádku. Všem bylo vráceno vstupné a provozovatel trhů a atrakce se každému osobně omluvil,“ dodala k události mluvčí vánočních trhů Řehulková.
Příčinou poruchy vyhlídkového kola, v jehož kabinách v sobotu večer uvízlo 34 lidí, byla závada bezpečnostního systému způsobená výkyvem elektrického napětí. Technik dnes poruchu odstranil a po dopoledních testovacích jízdách vyhlídkové kolo vysoké 33 metrů opět vozí návštěvníky vánočních trhů. S evakuací uvízlých návštěvníků v sobotu večer pomohli hasiči, nikdo nebyl zraněn. Sdělila to mluvčí trhů Monika Řehulková.
Kde si to zobral ? To je " Obrovské kolo " a nie viedenské !