Drama na vánočním ruském kole v Olomouci: Hasiči museli z kolotoče sundat 34 lidí

23. listopadu 2025
23. listopadu 2025
14:02
22. listopadu 2025 
22. listopadu 2025
20:43

Ještě adrenalinovější zážitek, než je samo svezení, mělo včera večer 34 návštěvníků vánočního ruského kola v Olomouci. Kvůli poruše musela být jejich část evakuována pomocí hasičské plošiny.

Ruské kolo, které je jednou z atrakcí vánočních trhů v centru hanácké metropole, se zastavilo v sobotu večer kolem 19. hodiny. V tu chvíli na něm zůstalo uvězněno 34 osob. Provozovatel na místo okamžitě povolal hasiče s výškovou technikou.

„Porucha vznikla kvůli nějakému podpětí v elektrické síti. Kolo sice umožňuje manuálním způsobem všechny lidi bezpečně svézt na zem, vzhledem k povětrnostním podmínkám jsme ale raději zavolali na pomoc hasiče, aby se vše maximálně urychlilo,“ prozradila mluvčí olomouckých vánočních trhů Monika Řehulková.

„Mohu potvrdit, že jsme zasahovali v centru Olomouce na vánočních trzích, kde došlo k poruše na ruském kole. Uvázlo zde asi 34 osob, přičemž část byla evakuována před naším příjezdem. 18 lidí jsme zachránili s pomocí výškové techniky a postupně jsme je dostali dolů do bezpečí,“ sdělil mluvčí olomouckých hasičů Petr Běhal.

Při poruše ani během zásahu nebyl nikdo zraněn. „Všichni hosté kola jsou v naprostém pořádku. Všem bylo vráceno vstupné a provozovatel trhů a atrakce se každému osobně omluvil,“ dodala k události mluvčí vánočních trhů Řehulková.

Příčinou poruchy vyhlídkového kola, v jehož kabinách v sobotu večer uvízlo 34 lidí, byla závada bezpečnostního systému způsobená výkyvem elektrického napětí. Technik dnes poruchu odstranil a po dopoledních testovacích jízdách vyhlídkové kolo vysoké 33 metrů opět vozí návštěvníky vánočních trhů. S evakuací uvízlých návštěvníků v sobotu večer pomohli hasiči, nikdo nebyl zraněn. Sdělila to mluvčí trhů Monika Řehulková.

Uživatel_6202245 ( 23. listopadu 2025 08:47 )

Kde si to zobral ? To je " Obrovské kolo " a nie viedenské !

Uživatel_6202245 ( 23. listopadu 2025 08:44 )

To je predsa " Ukrajinské kolo " , alebo aspoň české kolo ! Vymysleli ho, ako v podstate všetko Češi, ale im ho v 1968 rusáci ukradli ! 😀

Uživatel_5919337 ( 23. listopadu 2025 06:50 )

Tak na to příště nelez a nebudeš muset nic řešit.... 🤔😂🤣😂

Uživatel_5313099 ( 23. listopadu 2025 03:22 )

Podle nařízení vlády z 18.5.2022 se musí nazývat Vídeňské.

Lila122 ( 22. listopadu 2025 23:45 )

Tak na to nelze říct nic jiného než lol.

Zobrazit celou diskusi
