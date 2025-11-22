Pod mladíkem (†20) se na plese na Slovensku podlomilo zábradlí: Pád nepřežil
Na plese ve slovenském městě Filakovo došlo v noci z pátku na sobotu k neuvěřitelné tragédii. Po tragické nehodě vyhasl život teprve dvacetiletého Zoltána. V průběhu večera se opřel o zábradlí, které se pod ním zlomilo a mladík se zřítil z výšky. Tragédií se zabývá policie.
Zoltán pocházel z obce Hajnáčka, kde ho znali jako tichého, slušného a usměvavého chlapce. K jeho nečekanému úmrtí došlo v kulturním středisku ve Filakově přímo během plesu. „Pod jedním z účastníků plesu se během akce podlomilo zábradlí v okně. Mladý muž bohužel pád nepřežil,“ potvrdila smutné zprávy podle deníku Nový Čas filakovská radnice.
Podle svědků byl moment pádu jako scéna vystřižená z hororu. Zábava byla v plném proudu, když se sálem najednou ozval mrazivý křik a po něm ještě mrazivější ticho. „Byla jsem tam a na ten pohled nikdy nezapomenu. Bylo to děsivé,“ popsala jedna z účastnic plesu. Po pádu vypukla panika. Lidé volali o pomoc, modlili se a vyděšeně pobíhali sem a tam.
Případ začala vyšetřovat policie. Stejné zábradlí se nachází i na jiných oknech střediska, radnice slíbila, že k nim omezí přístup a jejich užívání bude přísně regulovat. „Během vyšetřování budou pracovníci města a kulturního střediska plně spolupracovat s policií,“ napsalo vedení města.
Za Zoltána mezitím v jeho rodné vsi všichni známí truchlí. Mezi místními byl svým usměvavým a slušným přístupem velmi oblíbený a shodují se, že takový předčasný a tragický konec si nezasloužil.
Vieš, čo sú francúzske balkóny? Stači sa ppozrieť na foto...Je to hrôza🕯