Pod mladíkem (†20) se na plese na Slovensku podlomilo zábradlí: Pád nepřežil

K tragédii došlo v kulturním středisku města Filakovo
K tragédii došlo v kulturním středisku města Filakovo  (Autor: Facebook)
22. listopadu 2025
18:53

Na plese ve slovenském městě Filakovo došlo v noci z pátku na sobotu k neuvěřitelné tragédii. Po tragické nehodě vyhasl život teprve dvacetiletého Zoltána. V průběhu večera se opřel o zábradlí, které se pod ním zlomilo a mladík se zřítil z výšky. Tragédií se zabývá policie.

Zoltán pocházel z obce Hajnáčka, kde ho znali jako tichého, slušného a usměvavého chlapce. K jeho nečekanému úmrtí došlo v kulturním středisku ve Filakově přímo během plesu. „Pod jedním z účastníků plesu se během akce podlomilo zábradlí v okně. Mladý muž bohužel pád nepřežil,“ potvrdila smutné zprávy podle deníku Nový Čas filakovská radnice.

Podle svědků byl moment pádu jako scéna vystřižená z hororu. Zábava byla v plném proudu, když se sálem najednou ozval mrazivý křik a po něm ještě mrazivější ticho. „Byla jsem tam a na ten pohled nikdy nezapomenu. Bylo to děsivé,“ popsala jedna z účastnic plesu. Po pádu vypukla panika. Lidé volali o pomoc, modlili se a vyděšeně pobíhali sem a tam. 

Případ začala vyšetřovat policie. Stejné zábradlí se nachází i na jiných oknech střediska, radnice slíbila, že k nim omezí přístup a jejich užívání bude přísně regulovat. „Během vyšetřování budou pracovníci města a kulturního střediska plně spolupracovat s policií,“ napsalo vedení města.

Za Zoltána mezitím v jeho rodné vsi všichni známí truchlí. Mezi místními byl svým usměvavým a slušným přístupem velmi oblíbený a shodují se, že takový předčasný a tragický konec si nezasloužil.

Popelářský vůz přejel člověka, zemřel na místě.
Video se připravuje ...

Slovenka Boženka ( 23. listopadu 2025 12:55 )

Vieš, čo sú francúzske balkóny? Stači sa ppozrieť na foto...Je to hrôza🕯

mak ( 23. listopadu 2025 04:34 )

tedy mladík STÁL na zábradlí v okně? Pokud stal na zábradlí, které se POD ním prolomilo... Co na to říci? Moudré to nebylo. Navíc si okno tedy otevřely aby si na zábradlí mohl stoupnout?
Ale že mají v oknech zábradlí je opravdu zvláštní

Uživatel_5362196 ( 22. listopadu 2025 21:25 )

Zábradlí v okně ? Hodně zvláštní a zajímavý kulturní dům ...

