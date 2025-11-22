Sedm zraněných v Ústí nad Labem: Trolejbus narazil do sloupu!
V Ústí nad Labem narazil v sobotu večer trolejbus do sloupu. Při nehodě se lehce zranilo několik osob, řidiče museli hasiči vyprostit. Informaci sdělil mluvčí krajských hasičů Lukáš Faják. V trolejbusu podle něj cestovalo 12 lidí. Do nemocnic převezli záchranáři sedm lidí, z toho jedna osoba byla nezletilá, řekl mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.
Událost se stala těsně před 18:00 ve čtvrti Krásné Březno. Cestující opustili vozidlo, šoféra vyprošťovali hasiči. „Byl při vědomí,“ uvedl Faják. Zranění mají tržné a řezné rány a pohmožděniny. Všechna zranění jsou lehká. Sanitky odvezly nezletilou osobu a tři dospělé do ústecké Masarykovy nemocnice, dva lidi do děčínské a jednoho člověka do teplické nemocnice.
Příčiny a okolnosti nehody vyšetřují policisté, řekla mluvčí policie Eliška Kubíčková. Místo je s opatrností průjezdné. V Ústí nad Labem se v sobotu teploty pohybovaly pod nulou. Námraza se objevovala na silnicích i chodnících.
