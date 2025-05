Kurýr před domem srazil Dianku (†1,5): Příbuzní popsali poslední vteřiny před tragédií

Slovenští policisté od úterního podvečera vyšetřují tragickou nehodu v obci Brezno. Před rodinným domem srazil řidič dodávky Dianku (†1,5). I přes okamžitý zásah záchranářů dítě krátce po převozu do nemocnice zemřelo. Dívčina teta Patricie popsala, jak se celý incident odehrál.

Obrovská tragédie otřásla slovenskou obcí Brezno v úterý v podvečer. Před jedním z rodinných domů srazil kurýr malou Dianku. „Za dosud nejasných okolností došlo k vážným zraněním ročního dítěte, které se pohybovalo v blízkosti dodávky, kterou řidič v danou chvíli přesouval,“ oznámila na sociálních sítích policie.

„Byly to vteřiny. Sedl zpět do auta a začal couvat dolů,“ popsal v slzách pro Plus JEDEN DEŇ otec zesnulé holčičky. Tragédie se odehrála během pár vteřin. „Byla v kočárku, ale uviděla u cesty kočičku. Chtěla ji vytáhnout zpod auta,“ sdělila zničená teta Patricie.

Kurýr si dívenky při couvání údajně nevšiml. „Já jsem to nechtěl, já jsem to nechtěl,“ křičel kurýr a vyběhl ven z auta. Na silnici ale uviděl holčičku celou od krve.

Dianka utrpěla vážné zranění. Na místo okamžitě přijela jednotka záchranářů, která zraněné batole převezla do nemocnice. Tam bohužel svým zraněním podlehlo.

Policisté okolnosti celého případu vyšetřují. Provedená dechová zkouška a test na drogy vyšel u řidiče negativně. „V souvislosti s touto tragickou nehodou bylo zahájeno trestní stíhání,“ dodali policisté s tím, že muži na místě odebrali řidičský průkaz.