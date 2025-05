Errol Musk bránil dceru před kanibaly?! Miliardářův otec zastřelil tři lidi

Psal se rok 1998 a Errol Musk se se svou tehdy šestiletou dcerou vydal do pronajatého domku nedaleko Johannesburgu. Vzal si s sebou i svůj revolver, což tehdy nebylo nic neobvyklého. Položil si ho na skříň mimo dosah dcery a začal jí napouštět vanu. Najednou ho však vyrušil zvláštní hluk a když se vyšel podívat před dům, stálo proti němu asi 7 nebo 8 mužů.

Zeptal se jich, jak jim může posloužit a přemýšlel přitom, jak se jim podařilo dostat přes elektrický ohradník. „Jeden zvedl ruku, myslel jsem, že si ji se mnou chce podat. Najednou z ní však vyletěly jiskry. Od boku na mě vystřelil!“ řekl Musk senior podle serveru Daily Star. Dokázal však díky své letité zkušenosti s bojovým uměním včas zareagovat. Střela ho minula a Errol rychle seběhl pro svůj revolver.

„Když za mnou doběhli, střelil jsem po tom, který první vytáhl zbraň. Trefil jsem ho do hlavy a střela prošla skrz i do muže za ním,“ popsal. To prý odstartovalo přestřelku, během které Musk starší skoro utržil zásah do hrudníku, naštěstí střelu zastavily pevné dveře, za kterými zrovna stál. Errol vypálil v odpověď a trefil muže do boku, což se nakonec ukázalo jako další smrtící rána.

Musk tvrdí, že proti němu ten den letělo 52 střel. Sám potřeboval vypálit jen dvakrát a zneškodnil tak hned tři útočníky. Zásah třetího muže násilníky vyděsil a tak utekli. Errol s dcerkou, která se za ním během přestřelky zoufale krčila, utekli rozbitým oknem a na ulici sehnali pomoc. Soud ho nejprve obvinil ze zabití, ale čin nakonec přehodnotil jako sebeobranu.

Nechce si ani představovat, co se jim mohlo zdát. Errola by prý zabili hned na místě. „Z dcerky by udělali muti. To je místní magická medicína. Část by snědli a z prstů udělali talismany. Taky by jí vyvařili hlavu dokud by se úplně nescvrkla a pak jí prodali třeba taxikáři na vyvěšení v autě,“ přiblížil příšerné praktiky některých domorodců.

Errol po traumatickém zážitku ohluchl na jedno ucho. Jeho dcera Ali utrpěla psychickou újmu, která se však projevila až po pár letech. Na terapii hned po incidentu se zdála klidná. „Tatínek vyhrál,“ zdůvodnila tehdy.