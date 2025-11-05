V Děčíně řádil gang školáků: Na místní létaly plivance i kameny
Děčínsští strážníci mají za sebou nevšední zásah. V Boleticích nad Labem řádil dětstký gang! Na kolemjdoucí údajně plivali a házeli kameny. Poškození se nevyhla ani zaparkovaná auta.
K zásahu došlo poslední říjnový den, a to na základě videozáznamu, který policistům poskytl jeden z občanů. Na záznamu se prý školáci dopouštěli agresivního chování. Údajně poškozovali zaparkovaná auta, plivali na kolemjdoucí a vulgárně jim nadávali.
„Po příjezdu hlídky se na místě již nacházeli boletiští asistenti prevence kriminality, kteří strážníkům poskytli součinnost při ztotožnění části skupiny dětí,“ uvedla na svých sítích městská policie Děčín.
Jelikož šlo o děti mladšího věku, děti hlídka předala zákonným zástupcům. „Z následných rozhovorů s rodiči vyplynulo, že závadové chování dětí není ojedinělé a je již řešeno školou a sociálními službami,“ dodala policie.
Případ byl předán orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
