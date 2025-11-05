Zpověď přeživšího letecké nehody v Indii: Vidím obličeje mrtvých!
Příšernou leteckou nehodu letounu společnosti Air India, ke které došlo letos v červnu, přežil jediný člověk. Vishwash Kumar Ramesh (40) je vděčný, že je naživu, jeho psychický stav se však od letní havárie příliš nezlepšil. Přišel o bratra a dodnes má časté záblesky a noční můry. Spí prý jen tři hodiny denně! O život během katastrofického pádu přišlo o život celkem 260 lidí.
Datum 12. června se do života Rameshe i jeho příbuzných zapsalo tím nejčernějším písmem. Viswash a jeho bratr Ajay byli na palubě letu Air India, který se krátce po startu zřítil na město Ahmadábád. Na palubě zahynuli kromě Viswashe úplně všichni, tedy 241 lidí. Dalších 19 zahynulo na zemi v místech dopadu stroje.
Z Indie měli Ramesh a jeho bratr namířeno do Velké Británie, kde oba žili. „Přišel jsem úplně o všechno. Nejen o bratra, ale i o veškerou radost v životě. Každý den je pro mě boj,“ popsal podle deníku Bild. „Nedokážu z hlavy dostat to, co jsem tenkrát viděl. Pořád se mi to vrací v různých záblescích a nočních můrách,“ řekl. Spí prý od té doby zhruba jen tři až čtyři hodiny denně.
Z letadla se mu podařilo dostat díky štěstí a dobrému místu. Naslepo proskočil rozbitým nouzovým východem skrz plameny a kouř. Po dopadu na silnici ztratil na chvíli vědomí. Když se znovu probral, byl doslova v pekle. „Pořád se mi zjevují obličeje všech těch lidí, které přede mnou pohltily plameny,“ popsal s hrůzou v očích.
Aerolinky mlčí
Společnost Air India sice veřejně vyhlásila, že pozůstalým nabídla soukromá sezení, Vishwash však prý nedostal ani vysvětlující dopis. „Chovají se ke mně jen jako k číslu v účtech,“ řekl zahořkle. Bratr Ajay mu nesmírně chybí. Jako memento od té doby pravidelně nosí stejnou kšiltovku, jakou míval on. „Když na něj pomyslím, cítím prázdnotu. Myslím na něj každičký den a pokaždé mi to znovu zlomí srdce,“ řekl.
„Vím, že jsem měl štěstí, že jsem přežil. Ale občas si říkám, že bych radši byl s bráchou,“ uzavřel smutně. K fatální nehodě došlo pouhých 33 vteřin po startu. Vyšetřování vedlo k šokujícímu odhalení. Pád letadla způsobilo vypnutí obou motorů. Jestli šlo o technickou závadu anebo úmyslnou sebevraždu pilota zůstává nejasné.
